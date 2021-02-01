Итогом пятничной сессии и первых минут утренних торгов в понедельник стали попытки рубля укрепиться до 75.3-75.5 против доллара США. Налоговый период остался позади и почти не оказал поддержки в ключевые даты, хотя в противном случае коррекция могла быть более острой. По этой причине среди наиболее правдоподобных драйверов в моменте мы можем предположить внешний рисковый настрой с оглядкой на ослабление «защитного» спроса на доллар и внутриполитическую повестку, которая вопреки напряженности вокруг несанкционированных митингов сохраняет конструктивную позицию локальных рынков.

Обычное дело для плавающей валюты: рубль не минует девальвация в феврале

Специфическими для российского валютного рынка будут публикация планов Минфина (3 февраля) по покупке иностранной валюты (Росбанк: 90 млрд руб.) – в январе Минфин предъявил спрос примерно на $1.4 млрд, однако, несмотря на повышенные цены, мы ожидаем увидеть незначительную коррекцию спроса под фактические налоговые поступления прошлого месяца. В довершение, предстоящее заседание суда по делу А.Навального (2 февраля) может вызвать нервозность из-за потенциального усиления антироссийской риторики от западных политиков.



