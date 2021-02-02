Последний месяц зимы на российском рынке акций начался с роста. Впрочем, подъем был слабым относительно динамики западных индексов: Индекс S&P прибавил 1,6%, а мы лишь 0,4%.

Серебро - новый GameStop?

Сегодня внешний фон зовет к возобновлению осторожных покупок: американские фьючерсы подрастают на полпроцента, к 57 долларам за баррель взлетела нефть, пробив вверх узкий боковик 55-56 долларов, в котором котировки болтались последние дни. Впрочем, отметка 57 долларов за баррель является сильным сопротивлением для нефти, и пока нет оснований надеяться на ее пробой.

Вчера намного хуже рынка торговался «Лукойл», несмотря на общий позитив и рост нефти. Сложно сказать, с чем это связано. Не исключено, что в бумагах присутствует какой-то крупный продавец. Считаем, что «Лукойл» должен догнать рынок, тем более в условиях сегодняшних почти рекордных для последнего времени цен на нефть. Поэтому бумагу можно аккуратно спекулятивно покупать.

Чуть хуже картина складывается для «Норильского Никеля»: несмотря на продолжившееся начатое вчера вечером ослабление доллара к основным мировым валютам, цены на большинство промышленных и драгоценных металлов падают, что негативно для акций ГМК.

Обычное дело для плавающей валюты: рубль не минует девальвация в феврале

В целом техническая картина по Индексу Мосбиржи говорит, что пока мы видим лишь отскок. Рублевый индикатор рынка так и не смог уйти выше отметки 3300 пунктов. Скорее всего, это удастся сделать сегодня на открытии торгов, но далеко не факт, что индикатор сможет закрепиться там по итогам дня.

Совсем печальная картина по рублю. Общий рост оптимизма, в том числе удорожание нефти, давали сильную надежду на укрепление российской валюты, однако ей не удалось реализоваться.

Пара завершила день выше важного сопротивления 76, которое уже проторговано, и не является мощным препятствием для девальвации рубля.

На рубль и российский рынок акций все большее и большее негативное влияние оказывают политические факторы – ожидания санкций и рост протестных настроений внутри страны.

Сегодня рубль откроет день ростом, но вряд ли он будет сильным. Нет особой уверенности и в том, что пара сможет закрыть день ниже отметки 76.



