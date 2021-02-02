Нефть Brent пытается пройти пики начала года
Цены на нефть Brent продолжают расти на фоне затухания опасений по поводу ухудшения ситуации с коронавирусом. В фокусе сокращение добычи странами ОПЕК+, сегодня технический комитет оценит степень исполнения сделки. Тем не менее, сбой поставок вакцин в еврозону остается на повестке дня, равно как и риски снижения темпов вакцинации населения, ставя под вопрос восстановление экономики региона.
Сегодня в фокусе статистика от API, в среду — от Минэнерго США. Мы считаем по-прежнему более оправданным уровнем по нефти диапазон 50-55 долл./барр. Но при поддержке внешнего оптимизма полагаем, что сегодня цены на нефть Brent останутся выше, пытаясь пройти пики начала этого года (57-57,4 долл./барр.).
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