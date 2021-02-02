Сегодня индекс МосБиржи сможет вернуться в зону 3300-3350 пунктов
В понедельник мировые рынки частично отыграли заметные потери прошлой недели. Способствовали улучшению настроений ожидания начала согласования республиканцами и демократами пакета новых экономических стимулов, а также сообщения, что демократы имеют возможность провести через Конгресс США свой вариант программы объемом 1,9 трлн долл.
В результате инвесторы вернулись к покупкам на глобальных фондовых рынках, отыгрывая уход ряда индексов на выглядящие привлекательными уровни поддержки и снимая накопившуюся в ходе снижения последних дней перепроданность.
Однако, несмотря на рост всех ключевых секторов в США, спрос участников американского рынка вчера преимущественно фокусировался в акциях, по которым сформировался положительный новостной фон в ходе сезона отчетности (в лидерах роста — «фишки» hi-tech) или имеются заметные корпновости, как в случае с Apache.
По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется позитивный настрой: растут азиатские индексы, плюсуют фьючерсы на американские индексы. Мы ждем, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com, публикуемых сегодня ночью.
Во вторник значимой статистики не публикуется, однако уже завтра рынки ждут публикации блока данных по деловой активности в секторе услуг в ведущих странах и оценка ситуации с занятостью в США в январе от ADP. По нашим оценкам, эта статистика вряд ли воодушевит инвесторов – сектор услуг и, как следствие, рынок труда наиболее чувствительны к карантинных мерах. Поэтому опасаемся, что настроения на рынках могут ухудшиться в середине недели.
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