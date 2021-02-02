Высокая дисциплина в OPEC+ вдохновляет нефтяных "быков"
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает на фоне достаточно высокой дисциплины в OPEC+. Азиатские рынки растут. Индекс доллара вновь упал ниже 91,0 пунктов, а валюты сырьевой группы укрепляются против доллара США до 0,3% в NZD и CAD. Однако отечественный рынок может существенно не продвинуться вверх. Вероятна фиксация прибыли в акциях компаний, добывающих драгоценные металлы. ММК во вторник опубликует отчётность по МСФО за IV квартал. Московская Биржа сообщит объёмы торгов за январь.
Слабость рубля затянулась
Ситуация в рубле остаётся запутанной и сложной. Чем дольше сохраняется его текущая слабость, тем больше ощущается инфляционное давление на внутреннем рынке.
В январе его динамика была заметно лучше, чем у большинства валют развивающихся стран, хотя у тех нет какого-либо санкционного давления. Однако у них также нет положительного сальдо счёта текущих операций и международных резервов, которые существенно превышают внешние обязательства. В 2020 году российский ВВП, по первоначальной оценке Росстата, упал всего на 3,1%, хотя ещё осенью прогнозы говорили о падении на 4,5% и более. С другой стороны, затянувшаяся слабость рубля порождает множество ненужных проблем, главной из которых является инфляционное давление. По сути, ставка ЦБ РФ уже ниже инфляции, а доходность рынка ОФЗ продолжает расти, пытаясь сохранить реальное положительное значение. На вечернем отрезке торгов индекс доллара укреплялся уже почти на 0,5%, преодолев отметку 91,0 п. Естественно, что сырьевые AUD, NZD и CAD были под давлением. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,52% до 76,15, а евро слабел на 0,15% до 91,78.
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Торги в США завершились ростом индексов, но бумаги GameStop провалились на 30,77%, что, по сути, завершает противостояние безумных частников и институциональных продавцов.
Высокая дисциплина в OPEC+ вдохновляет нефтяных «быков»
Нефть дорожала на фоне подтверждения незначительного роста производства в OPEC+ за январь. В ряде стран, как Казахстан и Нигерия, производство вовсе снизилось.
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