Высокая дисциплина в OPEC+ вдохновляет нефтяных «быков»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает на фоне достаточно высокой дисциплины в OPEC+. Азиатские рынки растут. Индекс доллара вновь упал ниже 91,0 пунктов, а валюты сырьевой группы укрепляются против доллара США до 0,3% в NZD и CAD. Однако отечественный рынок может существенно не продвинуться вверх. Вероятна фиксация прибыли в акциях компаний, добывающих драгоценные металлы. ММК во вторник опубликует отчётность по МСФО за IV квартал. Московская Биржа сообщит объёмы торгов за январь. 

Слабость рубля затянулась

Ситуация в рубле остаётся запутанной и сложной. Чем дольше сохраняется его текущая слабость, тем больше ощущается инфляционное давление на внутреннем рынке.

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Пока можно говорить о сохранении высокой премии за внешнеполитические риски. Вот уже и Франция начинает настаивать на расширении рестрикций для РФ, хотя основное содержание подобных заявлений постоянно касается «Северного потока 2», в котором заинтересована Германия. В США считают проект плохой сделкой для ФРГ и также настаивают на остановке строительства. В остальном условия для рубля не кажутся безнадёжными.

В январе его динамика была заметно лучше, чем у большинства валют развивающихся стран, хотя у тех нет какого-либо санкционного давления. Однако у них также нет положительного сальдо счёта текущих операций и международных резервов, которые существенно превышают внешние обязательства. В 2020 году российский ВВП, по первоначальной оценке Росстата, упал всего на 3,1%, хотя ещё осенью прогнозы говорили о падении на 4,5% и более. С другой стороны, затянувшаяся слабость рубля порождает множество ненужных проблем, главной из которых является инфляционное давление. По сути, ставка ЦБ РФ уже ниже инфляции, а доходность рынка ОФЗ продолжает расти, пытаясь сохранить реальное положительное значение. На вечернем отрезке торгов индекс доллара укреплялся уже почти на 0,5%, преодолев отметку 91,0 п. Естественно, что сырьевые AUD, NZD и CAD были под давлением. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,52% до 76,15, а евро слабел на 0,15% до 91,78.

Ford и Google объявили о многолетнем цифровом сотрудничестве

Торги в США завершились ростом индексов, но бумаги GameStop провалились на 30,77%, что, по сути, завершает противостояние безумных частников и институциональных продавцов.

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Интерес покупателей вновь сосредоточился в технологичных бумагах, как Netflix (+1,25%), Amazon (+4,26%) и Apple (+1,65%) и Microsoft (+3,32%). Ford (+2,85%) и Google (+3,8%) объявили о партнёрстве на 6 лет, которое предусматривает онлайн сервисы и обслуживание автомобилей Ford. В плане статистики день также был положительным. Индекс PMI в производственном секторе вырос в январе до 59,2 п. Индекс ISM в производственной сфере снизился до 58,7 п. с 60,5 п. в декабре, но всё ещё указывает на активный рост. Расходы на строительство в США выросли за декабрь на 1,0% при ожиданиях роста на 0,9%. Все секторы рынка выросли, а самый сильный рост показали секторы цикличных товаров (+2,77%), технологии (+2,51%) и недвижимость (+2,27%). В Вашингтоне пока без новостей. Группа из десяти сенаторов республиканской партии направила письмо президенту Джо Байдену с настойчивым предложением сократить пакет «Спасения Америки» до $618 млрд. В пакете, в частности, предлагается снизить прямые выплаты американцам до $1000 и начать сокращать данную сумму, если доходы превышают $40 тыс. в год. 

Высокая дисциплина в OPEC+ вдохновляет нефтяных «быков»

Нефть дорожала на фоне подтверждения незначительного роста производства в OPEC+ за январь. В ряде стран, как Казахстан и Нигерия, производство вовсе снизилось.

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Reuters подтвердила, что добыча в OPEC выросла до 25,75 млн бар. в сутки. В России производство также увеличилось до 10,16 млн бар. в сутки, но находится в рамках согласованной квоты OPEC+. Рост в серебре, как начинался неожиданно, так и завершился. В утренние часы вторника металл терял более 2%. Накануне предполагалось, что частные инвесторы устроят координированный «вынос» коротких позиций в серебре, но данный рынок гораздо больше, чем бумаги GameStop. Поэтому многодневный марафон при поддержке частных денег вряд ли возможен. 