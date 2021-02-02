Свободные деньги уходят в опасные зоны рынка: что это за новый вид пузыря
2020 год "подарил" нам новую реальность на рынке ценных бумаг, в частности, заметный перекос в индексах в пользу компаний технологического сегмента.
В январе рост IT и биотеха притормозился, и страхи инвесторов по поводу технологического пузыря постепенно отступили.
Однако ему на смену сразу пришла новая угроза – феномен массовых "шорт-сквизов".
Масштабы этого явления пока не совсем понятны. Мелкие частные инвесторы, возможно, с подачи инсайдеров, скупают бумаги, которые стоят в короткой позиции у хедж-фондов.
Они организуют набеги на акции, приводя их к росту выше пределов, допустимых для профессиональных шортистов, и это вынуждает управляющих агрессивно скупать бумаги, разгоняя еще больше.
По мере появления новых подробностей становится ясно, что на рынке есть перегрев не только со стороны покупателей, но и продавцов. В некоторых компаниях под короткие позиции заложено около половины торгуемых акций, то есть потенциальных продавцов там просто нет или очень мало.
Это пузырь принципиально нового вида. Раньше подобное случалось раз в несколько лет и было исключительной историей, как, например, с акциями Volkswagen в 2008 году. Сегодня шорт-сквизы, вызванные закрытием крупных спекулятивных позиций, случаются по нескольку раз в неделю.
Ажиотажный спрос наблюдается не только в сегменте проблемных акций, но и на рынке привлечения капитала, в частности через SPAC (слияние новой компании с уже торгуемой, у которой нет собственного бизнеса).
Параллельно с этим мы видим рекордный приток капитала в криптовлюты и других активы, зачастую созданные любителями для собственного развлечения, например Dogecoin, недавно прибавлявший 800% за сессию.
Goldman Sachs назвала все происходящее "ощущением пузыря". И оно усиливается сейчас среди многих инвесторов.
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