Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник на фоне сдержанного роста добычи ОПЕК+, ожидаемого сокращения запасов нефти в США и переговоров по пакету фискальных стимулов для поддержки американской экономики.

Фьючерсы на Brent после двухнедельной консолидации преодолели уровень сопротивления $56,5 за баррель и с утра продолжают рост в направлении 10-месячных максимумов. Коррекционный сценарий не реализовался. Уверенность в эффективности механизма ОПЕК+ перевесила существующие риски и стимулировала участников рынка к покупкам. Краткосрочной целью роста может выступить отметка $58 за баррель.

Опрос Reuters показал, что январский рост добычи нефти в странах ОПЕК оказался ниже прогнозов. Члены картеля в совокупности добывали 25,75 млн баррелей в сутки (б/с), что на 160 000 б/с выше уровней декабря. В России, согласно данным источников агентства, добыча выросла на 120 000 б/с. А вот в Казахстане производство нефти в январе могло снизиться на 30 000 б/с вместо запланированного увеличения из-за перебоев с электроэнергией.

Сделка по сокращению добычи ОПЕК+, в которой участвуют 25 мировых нефтепроизводителей, является главной балансирующей силой на рынке нефти, которая поддерживает цены. Участники альянса встречаются на ежемесячной основе с целью определить уровень производства на следующий месяц. В феврале страны сокращают около 7,125 млн б/с и дополнительно 1 млн б/с добровольно сократит Саудовская Аравия.

Также на этой неделе позитивный сентимент поддерживает ожидаемое снижение запасов нефти в США из-за сильного снегопада на северо-востоке страны. Нехарактерное для региона количество осадков и сильный ветер привели к перебоям с электричеством и транспортом. Высокий спрос на топливо из-за холодной погоды может привести к сокращению запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Инвестиционный банк Goldman Sachs на этой неделе повысил прогноз по дефициту на нефтяном рынке в 2021 г. По оценке банка, дефицит в I полугодии составит 0,9 млн б/с против ожидаемых ранее 0,5 млн б/с. Аналитики банка ожидают увидеть цены на нефть на уровне $65 за баррель Brent уже в июле.