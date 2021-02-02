Уровень безработицы в 19 странах Еврозоны в декабре оставался неизменным, на уровне 8,3%. Программы государственной поддержки, направленные на выведение экономики из кризиса, вызванного пандемией, продолжают сдерживать увольнения. 

Уровень безработицы, по информации Евростата ещё в декабре 2019 составлял 7,4%. Но пандемия вынудила правительства ввести ограничения для бизнеса, что вызвало рост показателя на 0,9%. 

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Хотя во время пандемии уровень безработицы вырос относительно незначительно, государственная поддержка не будет постоянной, и безработица может вырасти, когда госпрограммы будут отменены. К тому же Евростат снова отметил, что официальная ставка не учитывает работников, которые перестали искать работу, например, из-за ухода за детьми, учащихся в школах, которые закрыты на период пандемии. 

Считаем важными законодательные меры поддержки рынка труда. Правительства стран еврозоны внедряют программы, по которым сотрудникам выплачивается бОльшая часть заработной платы, если они продолжают работать по сокращенному графику. Идея состоит в том, чтобы вывести экономику из кризиса, связанного с пандемией, не допуская массовых увольнений. Господдержка также помогает предотвратить сокращение потребительских расходов, удерживая на плаву организации сферы услуг, ритейлеров и экономику в целом. 

Ожидаем, что поскольку программы господдержки будут действовать по крайней мере еще на несколько месяцев, риск всплеска безработицы в 2021 году низок. По итогам января показатель, скорее всего, вновь останется неизменным. 