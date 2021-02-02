Уровень безработицы в 19 странах Еврозоны в декабре оставался неизменным, на уровне 8,3%. Программы государственной поддержки, направленные на выведение экономики из кризиса, вызванного пандемией, продолжают сдерживать увольнения.

Уровень безработицы, по информации Евростата ещё в декабре 2019 составлял 7,4%. Но пандемия вынудила правительства ввести ограничения для бизнеса, что вызвало рост показателя на 0,9%.

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Считаем важными законодательные меры поддержки рынка труда. Правительства стран еврозоны внедряют программы, по которым сотрудникам выплачивается бОльшая часть заработной платы, если они продолжают работать по сокращенному графику. Идея состоит в том, чтобы вывести экономику из кризиса, связанного с пандемией, не допуская массовых увольнений. Господдержка также помогает предотвратить сокращение потребительских расходов, удерживая на плаву организации сферы услуг, ритейлеров и экономику в целом.

Ожидаем, что поскольку программы господдержки будут действовать по крайней мере еще на несколько месяцев, риск всплеска безработицы в 2021 году низок. По итогам января показатель, скорее всего, вновь останется неизменным.