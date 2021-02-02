Индексы деловой активности PMI после коронавирусного обвала восстановились V-образно, и тренд по-прежнему остаётся позитивным. В январском исследовании Markit говорится о том, что экономика США начинает год, прочно стоя на ногах. Отмечаются такие позитивные вещи, как устойчивый потребительский спрос и обновление складских запасов. По мере расширения кампании вакцинации экономическая среда будет возвращаться к состоянию до пандемии.

Спрос на рисковые активы на рынке преобладает. Индекс S&P 500 идёт в плотной связке с ощущениями бизнеса (композитный PMI устойчиво выше 50 пунктов – то есть в "зоне оптимизма"). Ставка на возвращение инфляции сохраняет актуальность: государственные облигации с защитой от инфляции – TIP – показывают опережающую динамику по отношению к бондам с фиксированным купоном – GOVT (см. график ниже).

Выступавшие в понедельник Спикеры Федеральной резервной системы ещё раз подчеркнули полную приверженность мягкой денежно-кредитной политике:

Бостик: Важно, чтобы ФРС не объявила свою миссию выполненной раньше времени

Кашкари: Важно, чтобы ФРС продолжала активную поддержку, также важна налогово-бюджетная поддержка

Розенгрен: Налогово-бюджетная политика сильнее политики ФРС в нынешней ситуации

В очередной раз прозвучал призыв не медлить с фискальными стимулами.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Переговоры Белым домом охарактеризованы как "продуктивные", но никакого результат пока нет. Появляются опасения, что договориться о 1,9-триллионном пакете мер не получится, хотя министр финансов Йеллен настаивает на немедленной и масштабной помощи экономике.

Рынок уже который месяц подряд игнорирует новости о фискальных стимулах, устав ждать разрешения этой истории. Акции США вчера остановили снижение, в настоящий момент фьючерсы на индексы уверенно растут.