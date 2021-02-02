Индексы деловой активности PMI после коронавирусного обвала восстановились V-образно, и тренд по-прежнему остаётся позитивным. В январском исследовании Markit говорится о том, что экономика США начинает год, прочно стоя на ногах. Отмечаются такие позитивные вещи, как устойчивый потребительский спрос и обновление складских запасов. По мере расширения кампании вакцинации экономическая среда будет возвращаться к состоянию до пандемии.

Спрос на рисковые активы на рынке преобладает. Индекс S&P 500 идёт в плотной связке с ощущениями бизнеса (композитный PMI устойчиво выше 50 пунктов – то есть в "зоне оптимизма"). Ставка на возвращение инфляции сохраняет актуальность: государственные облигации с защитой от инфляции – TIP – показывают опережающую динамику по отношению к бондам с фиксированным купоном – GOVT (см. график ниже).

Выступавшие в понедельник Спикеры Федеральной резервной системы ещё раз подчеркнули полную приверженность мягкой денежно-кредитной политике:

 

  • Бостик: Важно, чтобы ФРС не объявила свою миссию выполненной раньше времени
  • Кашкари: Важно, чтобы ФРС продолжала активную поддержку, также важна налогово-бюджетная поддержка
  • Розенгрен: Налогово-бюджетная политика сильнее политики ФРС в нынешней ситуации

 

В очередной раз прозвучал призыв не медлить с фискальными стимулами.

Трейдеры

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Президент Байден вчера провёл первый раунд переговоров с республиканцами относительно нового пакета помощи экономике. Предлагаемый последними пакет мер в 618 млрд долл. существенно меньше 1,9 трлн долл., на которых настаивает Байден, включая вертолётные деньги (1400 долл. на человека).

Переговоры Белым домом охарактеризованы как "продуктивные", но никакого результат пока нет. Появляются опасения, что договориться о 1,9-триллионном пакете мер не получится, хотя министр финансов Йеллен настаивает на немедленной и масштабной помощи экономике.

Рынок уже который месяц подряд игнорирует новости о фискальных стимулах, устав ждать разрешения этой истории. Акции США вчера остановили снижение, в настоящий момент фьючерсы на индексы уверенно растут. 