Восстановление экономики США продолжается
Индексы деловой активности PMI после коронавирусного обвала восстановились V-образно, и тренд по-прежнему остаётся позитивным. В январском исследовании Markit говорится о том, что экономика США начинает год, прочно стоя на ногах. Отмечаются такие позитивные вещи, как устойчивый потребительский спрос и обновление складских запасов. По мере расширения кампании вакцинации экономическая среда будет возвращаться к состоянию до пандемии.
Спрос на рисковые активы на рынке преобладает. Индекс S&P 500 идёт в плотной связке с ощущениями бизнеса (композитный PMI устойчиво выше 50 пунктов – то есть в "зоне оптимизма"). Ставка на возвращение инфляции сохраняет актуальность: государственные облигации с защитой от инфляции – TIP – показывают опережающую динамику по отношению к бондам с фиксированным купоном – GOVT (см. график ниже).
Выступавшие в понедельник Спикеры Федеральной резервной системы ещё раз подчеркнули полную приверженность мягкой денежно-кредитной политике:
- Бостик: Важно, чтобы ФРС не объявила свою миссию выполненной раньше времени
- Кашкари: Важно, чтобы ФРС продолжала активную поддержку, также важна налогово-бюджетная поддержка
- Розенгрен: Налогово-бюджетная политика сильнее политики ФРС в нынешней ситуации
В очередной раз прозвучал призыв не медлить с фискальными стимулами.
Переговоры Белым домом охарактеризованы как "продуктивные", но никакого результат пока нет. Появляются опасения, что договориться о 1,9-триллионном пакете мер не получится, хотя министр финансов Йеллен настаивает на немедленной и масштабной помощи экономике.
Рынок уже который месяц подряд игнорирует новости о фискальных стимулах, устав ждать разрешения этой истории. Акции США вчера остановили снижение, в настоящий момент фьючерсы на индексы уверенно растут.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210202/832948121.html