Нефть подорожала до максимума за год
Преобладала положительная динамика. Отыгрывался рост на внешних сырьевых и фондовых площадках. Корректировались акции Polymetal (-2,03%). Лидерами роста стали акции ГК ПИК (+5,13%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.
Нефть подорожала до максимума за год. Рост обусловлен комплексом факторов. В первую очередь, это положительная динамика в США на фоне ожиданий восстановления американской экономики во втором квартале. ОПЕК прогнозирует увеличение спроса до 98 млн баррелей в сутки к концу года. Экономики еврозоны, России и Китая также будут расти. В фокусе публикация данных о запасах углеводородного сырья в США. В случае отставания фактического результата от прогноза нефтяные котировки способны кратковременно подскочить выше $58 за баррель. Можно ожидать, что до конца недели нефтяные цены удержатся в диапазоне $55-60. В этом случае вероятно снижение пары USD/RUB в диапазон 73-74.
Пик инфляции не пройден. Минэкономразвития не исключает дальнейшего роста цен. Сейчас уровень инфляции составляет 4,9%, рост цен на продовольствие достиг максимума с 2018 года на уровне 6,7%. Ускорение инфляции препятствует снижению ключевой ставки, поэтому мы считаем, что в феврале ее оставят без изменений. Международные инвесторы сократили долю в ОФЗ. Укрепление рубля будет способствовать прекращению оттока нерезидентов из рублевых облигаций. Но до первых признаков снижения инфляции и укрепления рубля ожидать улучшения конъюнктуры на рынке ОФЗ, на наш взгляд, не стоит.
Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе результаты Энел Россия и аукцион ОФЗ. Из важной статистики данные по динамике запасов нефти в США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3350-3400 пунктов.
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