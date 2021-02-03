Закрепления Brent выше годовых пиков не стоит ждать
Цены на нефть Brent чуть снижаются после обновления годовых максимумов во вторник. Статданные от API вышли неплохими, показав сокращение по всем статьям: запасы сырой нефти упали на 4,3 млн барр., запасы бензинов — на 0,2 млн барр., дистиллятов — на 1,6 млн барр.
Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. Мы продолжаем считать диапазон 50-55 долл./барр. по Brent более оправданным в текущих условиях.
Но отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Но закрепления выше годовых пиков не ждем. Ориентир по Brent на сегодня 56-58 долл./барр.
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