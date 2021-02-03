Во вторник нефтяные котировки обновили 10-месячный максимум на фоне позитивного прогноза, который был сделан по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC). В опубликованной Reuters информации говорится, что ОПЕК+ ожидает дефицита на нефтяном рынке в течение всего 2021 г., причем максимальный дисбаланс в сторону спроса составит 2 млн б/с в мае. Это несмотря на то что прогноз по спросу в 2021 г. был понижен на 300 000 б/с — организация ожидает рост к уровням 2020 г. на 5,6 млн б/с.

В альянс ОПЕК+ входят 25 стран-нефтепроизводителей, которые на регулярной основе согласовывают уровень добычи для поддержания рыночного баланса. Этот механизм является главное поддерживающей силой для нефтяных цен и показывает свою эффективность на протяжении последних 8 месяцев. В феврале целевой уровень сокращения добычи ОПЕК+ составляет 7,125 млн б/с плюс еще 1 млн б/с добровольно сократит Саудовская Аравия, один из крупнейших участников сделки и неформальный лидер альянса.

Фьючерсы на Brent во вторник обновили максимумы и в моменте превысили уровень $57,5 за баррель. Градус оптимизма на нефтяном рынке остается высоким. При отсутствии существенных негативных драйверов котировки могут продолжить постепенный рост в район $60 за баррель на горизонте I квартала.

Другой информационной повесткой, которая находится в фокусе внимания участников рынка, являются переговоры по пакету фискальных стимулов в США. Для поддержки экономики, пострадавшей от COVID-19, власти США намерены выделить дополнительные средства, предназначенные, в том числе, для прямых выплат населению. Пакет должен согласовать конгресс. Демократический президент Джо Байден предложил пакет стоимостью $1,9 трлн, республиканцы предложили альтернативный более дешевый вариант объемом $600 млрд. Чем больше будет согласованный объем пакета, тем больше будет поддержка для спроса на топливо в США.

Отраслевые данные от Американского института нефти (API) во вторник вышли в позитивном ключе. Запасы нефти сократились на 4,3 млн баррелей против ожидаемого роста на 0,45 млн б/с. Запасы бензина сократились на 240 000 баррелей, запасы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей. Сегодня в 18:30 МСК официальные данные по запасам нефти представит Минэнерго США.



