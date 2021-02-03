МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, как и ожидалось, завершилось в среду без сенсаций: рекомендаций по сделке сделано не было, а перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными. Нефть торгуется у максимальных с февраля значений на общем оптимизме

"Комитет ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на 2021 год, год восстановления… пока прогноз на ближайшие месяцы по глобальной экономике и спросу на нефть остается неопределенным, постепенный рост масштабов вакцинации является позитивным фактором, который в течение всего периода до конца года будет оказывать им поддержку", — говорится в итоговом коммюнике альянса.

Одновременно с этим комитет напомнил о важности соблюдения механизма компенсаций, в рамках которого отстающие в выполнении своих обязательств по сделке ОПЕК+ страны должны до конца марта "возместить долги".

"Подчеркнута важность ускорения балансировки рынка без промедлений. Прогресс Нигерии в этом отношении отмечен особенным образом", — сообщается в документе.

Как пояснил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса, в действительности этот вопрос был основным на повестке заседания.

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В целом уже на открытии заседания глава российской делегации, вице-премьер Александр Новак отметил рост оптимизма в отношении перспектив восстановления мирового спроса на нефть. Курс рубля уверенно растет на дорогой нефти

К слову, стоимость марки Brent накануне превысила 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, а по оценке комитета избыток нефтяных запасов продолжает сокращаться — в странах ОЭСР в декабре он снизился пятый месяц подряд.

Новак при этом подчеркнул, что ключевой задачей ОПЕК+ должно оставаться обеспечение 100%-ной реализации договоренностей. По итогам декабря этот уровень составил 99% (или 101% с учетом Мексики, формально не имеющей обязательств).

В целом с апреля 2020 года страны ОПЕК и не ОПЕК в сумме снизили добычу на 2,1 миллиарда баррелей, поспособствовав восстановлению рынка, оценил комитет.

В свою очередь саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман отметил и успехи "двоечников". По его словам, у ряда стран срок возмещения компенсационных объемов был сокращен, назвав Нигерию и обозначив надежду в отношении таких же успехов со стороны Ирака и Казахстана.

Сейчас по сделке ОПЕК+ согласованы уровни добычи на февраль и март: добычу, причем ненамного увеличивают только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках соглашения смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки.

А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).

Следующее заседание министерского комитета планируется 3 марта, пока все также в режиме видеоконференции. А на 4 марта запланирована онлайн-встреча всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.

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