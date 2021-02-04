В среду нефтяные котировки обновили максимумы и почти достигли отметки 59 за баррель Brent. Позитивной динамике способствовало улучшение прогнозов по рынку на 2021 г., а также рост уверенности в эффективности механизма ОПЕК+ для балансировки рынка. Фьючерсы Brent могут продолжить рост вплоть до круглой отметки $60 за баррель, после достижения которой вероятна горизонтальная консолидация.

В среду по итогам заседания министерского комитета ОПЕК+ было принято решение сохранить действующие условия сделки по сокращению добычи. В феврале страны сокращают 7,125 млн б/с и в марте немного смягчат ограничения до 7,05 млн б/с. Дополнительно Саудовская Аравия добровольно сократит собственную добычу на 1 млн б/с в феврале-марте.

Члены ОПЕК+ позитивно оценивают успехи реализации сделки в ее нынешнем виде и с оптимизмом смотрят на рыночный баланс в 2021 г. В базовом сценарии альянс прогнозирует дефицит на протяжении всего года с максимумом в мае на уровне 2 млн б/с. В альтернативном сценарии небольшой профицит может быть в апреле и декабре.

Статистика по запасам нефти от Минэнерго США несколько разочаровала рынок. Снижение запасов оказалось символическим и составило всего 0,99 млн против предварительной оценки API в 4,3 млн баррелей. Снижение произошло на фоне сохранения стабильной добычи, восстановления чистого импорта на 1,3 млн б/с и роста загрузки НПЗ с 81,7% до 82,3%. При этом запасы бензина подскочили на 4,5 млн баррелей против ожидаемого роста на 1,1 млн.

На фоне публикации результатов нефтяные фьючерсы откатили от максимумов, но впоследствии отыграли большую часть просадки. Сегодня с утра котировки демонстрирую позитивную динамику.