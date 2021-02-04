Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет 1% на фоне роста сырьевых котировок. В лидерах роста «ВСМПО-АВИСМА», «Распадская», «ГМК НорНикель», Газпромнефть, «ЛУКОЙЛ», «En+». Также лучше рынка банковский сектор: Сбербанк и «Банк Санкт-Петербург». РТС +1,6% благодаря укреплению отечественной валюты.

Обычное дело для плавающей валюты: рубль не минует девальвация в феврале

Несмотря на санкционные риски рубль относительно стабилен и тяготеет к 75,5-76 руб./$ и диапазону 90-92 руб. за евро из-за волатильности в паре EUR/USD. Компенсирует геополитические риски ралли на рынке нефти. Brent благодаря сохранению добровольного сокращения добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК+, снижению запасов в США может протестировать уровень $60/баррель в ближайшее время. Поддержку рублю оказало и сокращение объема покупок валюты Минфином в период до 4 марта он снизится вдвое до 45,6 млрд руб.

Ожидаем повышенной волатильности рубля в рамках 75,2-77,5 руб./$ в ближайшую неделю. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи прежний 3300-3400 пунктов. Вероятно тестирование верхней границы диапазона при отсутствии коррекционного движения в нефти.



