Преобладал рост. Корректировались после ралли предыдущих торгов акции Русолова (-10,16%). В лидеры роста вышли бумаги Оргсинтеза (+18,72%). Возможно, начали отыгрываться дивидендные ожидания. Пара USD/RUB оставалась в диапазоне 75-76.

Индексы достигли максимума с конца декабря. Поддержку рынку оказал рост на фондовых площадках США и подъем котировок нефти. При этом динамика бумаг нефтегазового сектора была смешанной. Хорошая отчетность Северстали (+0,17%) и Магнита (-0,48%) не стала сильным драйвером для их котировок. К вечеру они откатились к уровням предыдущего закрытия. Инвесторы ожидают сильных внешних сигналов, но их пока нет. Американский фондовый рынок подтвердил максимум по индексу S&P500, но пока не выбрал направление дальнейшего движения. По нашим прогнозам, российский рынок будет торговаться в боковике на протяжении нескольких торговых сессий. Локальных событий в фокусе нет. Операционные и финансовые результаты крупных компаний выйдут только на предстоящей неделе.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,50. Индекс Мосбиржи ориентировочно проведет сессию в пределах 3350-3400 пунктов.