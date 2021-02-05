Нефтяные фьючерсы продолжают дорожать, отражая все более оптимистичный взгляд участников рынка на перспективы 2020 г. Стоит отметить, что в последние дни американский сорт нефти WTI опережает мировой эталон Brent, в результате чего спред между бенчмарками сократился с $3,2 до $2,2 за баррель.

Это связано как с текущим снижением запасов нефти в США, так и с перспективами регуляторного давления на отрасль со стороны новой администрации, что ограничивает потенциал роста производства. Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности, которые является опережающим индикатором будущего производства. С конца сентября число активных буровых установок неуклонно растет. Будем наблюдать, замедлиться ли тенденция в ближайшие недели.

Технической целью по контрактам на Brent выступает круглая отметка $60 за баррель. При этом для такого сильного бычьего тренда может быть характерно избыточное движение в район $61–62 за баррель, и только потом стоит ожидать развития коррекции. Форма коррекции, горизонтальная или зигзагообразная, будет зависеть от сентимента. В настоящий момент боковое движение выглядит более вероятным.

В четверг Саудовская Аравия сохранила экспортные цены на свой флагманский сорт нефти Arabian Light. В марте цена останется на прежнем уровне, предполагающем премию $1 к эталону сорту Оман/Дубай. Консенсус-прогноз предполагал снижение на $0,16, поэтому новость была позитивно воспринята рынком и поддержала восходящее движение.