Цены на нефть выросли в пятницу на фоне сохранения позитивного сентимента. Дополнительным фактором поддержки стало снижение доллара и прогресс в согласовании пакета фискальных стимулов в США.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent достигли круглой отметки $60 за баррель. После касания уровня наблюдаются коррекционные настроения, но при таком сильном бычьем тренде не стоит исключать возможность избыточного роста в район $61–62 за баррель. В дальнейшем уже можно с большей уверенностью говорить о коррекции, форма которой будет зависеть от сентимента. В настоящий момент более вероятным выглядит переход котировок к широкой консолидации вблизи достигнутых рубежей.

Участники рынка нефти с оптимизмом смотрят в 2021 г., ожидая восстановления спроса. Вакцинация от COVID-19 может снять с повестки вопрос о новых локдаунах, и уже в III квартале основная масса связанных с эпидемией ограничений останется в прошлом. МЭА прогнозирует рост потребления на 5,5 млн б/с к уровням 2020 г. до 96,6 млн б/с.

Сохранение рисков, связанных с ходом вакцинации и возможными корректировками прогнозов по спросу, нивелируется за счет поддержки ОПЕК+. Альянс стран-нефтепроизводителей поддерживает рыночный баланс путем сокращения собственной добычи. В феврале страны сокращают 7,125 млн б/с и в марте немного смягчат ограничения до 7,05 млн б/с. Дополнительно Саудовская Аравия добровольно снижает свое производство на 1 млн б/с в ближайшие два месяца. На прошлой неделе Reuters опубликовал прогноз технического комитета альянса, в котором специалисты прогнозируют дефицит нефти на протяжении всего 2021 г.

Главным сдерживающим фактором для нефтяных цен мог бы стать рост добычи в США, где цены выше $50 за баррель WTI позволяют сланцевым производителям увеличить инвестиции в новое бурение. Но актуальные прогнозы предполагают, что экологический курс администрации США и фокус на свободный денежный поток в пользу акционеров не позволят отрасли вернуться к активному расширению. Минэнерго США ожидает по итогам года сокращение американской добычи на 190 000 б/с до 11,1 млн б/с.

В то же время данные Baker Hughes в пятницу показали очередной рост буровой активности. Число активных нефтяных буровых установок в США и Канаде составило 299 шт. (+4 уст.) и 95 шт. (-3 уст.) соответственно. Число активных газовых установок составило 92 шт. (+4 уст.) в США и 76 шт. в Канаде. Несмотря на экологический курс нового президента, в моменте буровая активность продолжает расти в ответ на комфортные для сланцевиков цены на нефть.

Ослабление доллара США в пятницу поддержало оптимистичные настроения на рынке нефти. Слабый доллар позитивно влияет на сырьевые активны, номинированные в американской валюте. Справедливости ради стоит отметить, что нефть росла и в предыдущие дни, несмотря на рост валюты, так что не стоит переоценивать влияние этого фактора. Он становится действительно значим лишь в те периоды, когда рынок ожидает значительного роста или снижения доллара. В остальное время он, как правило, лишь немного усиливает или ослабляет внутридневную динамику.



