По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в январе составил 14,7 млрд долл., продолжив рост в долларовом выражении (2,8% г./г. против 5,2% г./г. в декабре). Сохранение позитивной динамики – признак продолжения восстановления внутреннего спроса, а именно – его инвестиционной части. Так, импорт машин и оборудования растет уже несколько месяцев подряд, и в январе увеличился на 9,3% г./г. в долларах (вклад в рост импорта ~4,5 п.п.). Факторами его роста остаются постепенная разморозка инвестпрограмм компаний, а также сохранение инвестиционно-ориентированного стимула со стороны бюджета. Как мы понимаем, именно эти два аспекта будут поддерживать импорт весь этот год.

Интересно также, что доля импорта во внутреннем спросе (по нашим расчетам на основе недавно опубликованных данных Росстата и ФТС), заметно снизилась в 2020 г. Причиной послужил в первую очередь потребительский сегмент — доля импорта в его спросе снизилась до многолетних минимумов (15,5-16% против 17-18% до кризиса) на фоне двойного эффекта пандемии (снижение импортных поставок из-за локдаунов за рубежом и частичный отказ отечественного потребителя от более дорогих импортных продуктов). При этом доля импорта во внутреннем инвестиционном спросе снизилась гораздо меньше (до 37% против 37,5-38% до кризиса). Это связано во многом с невозможностью замены импортного оборудования и компонент российскими аналогами.

Мы полагаем, что сокращение доли импорта во внутреннем спросе временно, и в течение 2021 г. она вернется к докризисным значениям (~23% в среднем) по мере снятия коронавирусных ограничений в мире. Отметим, что это будет означать ускоренное (по сравнению с ростом ВВП) восстановление импорта — что будет выступать некоторым ограничителем для экономического роста.