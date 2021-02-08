Нефть после определенной консолидации в пятницу открыла неделю очередным ростом, котировки мартовского фьючерса на МосБирже превысили $60 в начале торговой сессии. Тренд на укрепление доллара продолжил оказывать давление на сырьевое ралли, которое, согласно техническим индикаторам, должно приостановиться.

Однако на этой неделе цены достигли максимумов в текущем году благодаря сохранению добровольного сокращения добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК, например, Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале-марте, и сокращению мировых запасов. Ключевые технические индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут снижаться. 14-дневный RSI на графике фьючерсов Brent и WTI сигнализируют, что актив в понедельник вновь оказался в зоне перекупленности.

Определенно наблюдается некоторая фиксация прибыли, индекс доллара DXY в моменте достигал 91,5 п., что часто является сигналом коррекции на товарных рынках.

И все же есть фундаментальные причины того, что нефть подорожала до уровней, наблюдавшихся в феврале 2020 года. Позиция ОПЕК + продолжает влиять на сокращение излишков нефти, запасы в Китае снижаются, а запасы в ключевом хранилище в США сейчас ниже среднего уровня за пять лет. Саудовская Аравия сохраняет неизменными цены на нефть для азиатского рынка, вопреки ожиданиям их снижения.

Считаем, что хотя полноценного восстановления спроса еще не произошло, потребление нефти вернется к уровню 2019 года к концу текущего года. ОПЕК+ проявляет большую дисциплину (99% выполнения сделки), чем ожидалось участниками рынка. Важным сигналом дальнейшей динамики станет возможность закрепиться в течение нескольких торговых сессий выше отметки $60/баррель Brent, если мы не увидим коррекционного движения в этот период, то вероятно движение в диапазоне $60-66/баррель.



