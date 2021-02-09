SWIFT является краеугольным камнем как настоящего, так и будущего в транзакционном банкинге, по крайней мере в обозримой перспективе: на сегодняшний день система является катализатором беспрецедентных изменений в международных платежах. Это отражается в количестве и географии пользователей системы: более 11 тысяч организаций из более чем 200 стран мира являются активными пользователями SWIFT. По итогам 2019 год (данные за 2020 год пока не опубликованы) через SWIFT GPI было отправлено более 8 миллиардов сообщений на общую сумму 77 триллионов долларов США, и по результатам 2020 мы ожидаем увеличение этого показателя вдвое.

Риски для рубля вырастут, если Россию отключат от SWIFT

Гипотетическое отключение России от SWIFT негативным образом отразится на платежных функциях практически всего крупного российского бизнеса и нанесет ущерб экономической активности организаций как внутри страны, так и за рубежом, что напрямую приведет к стагнации деловой активности, по крайней мере, в первый год.

Тем не менее, не стоит забывать о глобализации: экономика России занимает 6 место в мире и 2 — среди стран Европы по объёму ВВП по паритету покупательской способности, а вклад России в мировую экономику, по предварительным данным, достигает 4% на 2020 год. Данные факторы свидетельствуют о неприемлемости недооценки значения торгового и экономического партнерства России с мировым сообществом.

Россию отключают от системы SWIFT. Что это значит?

С другой стороны, обсуждение возможности отключения России от SWIFT периодически продолжается и слухи о подобных мерах способствуют генерированию новых решений в области платежей.

В России после 2014 года была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является межбанковской системой передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующей на базе информационно-телекоммуникационной системы мегарегулятора, через которую проводятся более 10% финансовых сообщений страны. По состоянию на февраль 2021 года пользователями СПФС являются 402 организации — в основном, российские банки и, в меньшей степени, банки стран СНГ. Таким образом, количество российских пользователей СПФС превысило число российских участников SWIFT.

Цифры впечатляющие, но можно ли предполагать, что СПФС является полноценной альтернативой SWIFT? Пока нет. В настоящее время канал нельзя расценивать как аналог SWIFT из-за ограниченного функционала и возможностей использования: СПФС запрещает перевод средств за рубеж, имеет достаточно жёсткие требования по безопасности.

Своя система SWIFT и российские газопроводы: как Европа победит доллар

Возможности расширения СПФС могут быть связаны с интеграцией как с локальными платежными решениями, так и с внешними платежными системами, которые также находятся в поиске новых партнеров: китайская система CIPS, европейское решение INSTEX (специальной канал для банковских расчетов между ЕС и Ираном), региональные решения в периметре стран БРИКС, ШОС.

Ведь система SWIFT существует за счет очень мощного сетевого эффекта и значительных инвестиций в развитие сервисов, которые позволяют осуществлять большую часть трансграничных платежей end-to-end в течение 30 минут.

Подобные технологии тем полезнее, чем больше институтов используют их и инвестируют в них. Развитие и интеграция СПФС с иностранными банками и перманентное злоупотребление США давлением на SWIFT, в конечном счете, могут подтолкнуть игроков мировой финансовой системы к более решительным действиям в вопросах региональных интеграций с платежными системами стран в обход SWIFT.

Несмотря на санкционную полемику США и отдельных европейских стран, Россия остается ключевым игроком на мировой экономической арене, в которую бизнес-сообщества обозначенных стран продолжат инвестировать.

При этом лобби американских и европейских компаний, широко представленных в России, вряд ли ослабят усилия, необходимые для функционирования партнерства с Россией в формате business as usual и с применением SWIFT. Очевидно, что экономические интересы США и ЕС перевешивают политический негатив.



