Нефть перекуплена, есть риски роста предложения
Ближайший фьючерс на нефть Brent остается выше 61 долл./барр. Но импульс к росту постепенно ослабевает. Отметим неплохую статистику от API: запасы сырой нефти снизились на 3,5 млн барр., дистиллятов — на 0,5 млн барр. А запасы бензинов напротив — выросли на 4,8 млн барр. Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. Основной драйвер крепких цен на нефть сейчас, помимо ожидания стимулов, это ставка на массовую вакцинацию населения, которая обусловит снятие карантинов и способствует увеличению числа поездок, а значит — восстановлению спроса на энергоносители. Тем не менее, мы продолжаем считать нефть перекупленной и выделяем риски роста предложения как высокие. Ориентир на сегодня сохраняем на уровне 60-62 долл./барр. Brent.
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