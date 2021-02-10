Как техническая перекупленность мешает нефти
Нефть демонстрировала неуверенность на азиатских торгах, но на рынке присутствовал повод для роста. По данным API, на неделе до 5 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,8 млн бар., а дистиллятов снизились на 487 тыс. бар.
Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,7 млн бар., а также роста запасов бензина на 2,7 млн бар. и сокращения дистиллятов на 1,7 млн бар.
Впрочем, если запасы нефти и сократились, то рынок могут смутить данные по росту запасов бензина. В остальном, расстановка сил остаётся прежней. Саудовская Аравия дополнительно сократила добычу на 1 млн бар. с 1 февраля, но техническая перекупленность нефти уже не позволяет котировкам устойчиво расти. К тому же многочисленные объявления о тенденции перехода автомобилестроителей к выпуску электромобилей повышает сомнения в долгосрочных перспективах нефти.
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