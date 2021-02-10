Во вторник нефтяные цены продолжали торговаться в оптимистичном ключе и закрыли ростом девятую сессию подряд. Технических сигналов к развороту пока не наблюдается, но потенциал дальнейшего роста выглядит исчерпанным, а котировки — перегретыми. Постепенно активность покупателей может затухать, и тенденция будет разворачиваться в сторону коррекции. Можно предположить спуск в торговый диапазон в районе $55–58 за баррель Brent.

Вчера Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) представило очередной ежемесячный прогноз по энергетическим рынкам Short-Term Energy Outlook (STEO). EIA ожидает снижения цен на нефть к концу 2021 г. в результате роста предложения и замедления сокращения мировых запасов. Эксперты ведомства ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в 2021 г. составит $56 за баррель в I квартале и $52 за баррель в течение оставшейся части года. Среднегодовая цена Brent в 2021 г. составит $53,2 за баррель и вырастет до $55 за баррель в 2022 г.

Прогнозы по американской добыче в 2021 г. были пересмотрены в сторону понижения, несмотря на наблюдаемый рост буровой активности. Оценка Минэнерго предполагает снижение до 10,9 млн б/с к июню и восстановление во II половине года. В среднем за год прогноз по добыче был понижен с 11,1 до 11,02 млн б/с. В 2022 г. добыча вырастет до 11,5 млн б/с, но будет по-прежнему ниже показателя 2019 г. на уровне 12,2 млн б/с.

Мировое потребление нефти в 2021 г. может составить 97,7 млн б/с, что на 5,4 млн б/с больше, чем в 2020 г. В 2022 г. потреблением может вырасти на 3,5 млн б/С до 101,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (IEA) во вторник в обзоре India Energy Outlook 2021 отметило значительный вклад Индии в мировой спрос на энергоносители с 2020 по 2040 г. В ближайшие 20 лет Индия будет основным драйвером роста спроса на энергию, на ее долю придется около 25% всего мирового потребления.

Растущие потребности Индии в энергии сделают ее более зависимой от импорта ископаемого топлива, поскольку ее внутренняя добыча нефти и газа уже много лет находится в стагнации, несмотря на правительственную политику содействия разведке и добыче. МЭА ожидает, что зависимость от импорта к 2040 г. превысит 90%. В настоящий момент доля импорта в потреблении составляет 76%.

Спрос на нефть в Индии к 2040 г. вырастет с 5 млн б/с в 2019 г. до 8,7 млн б/с. Нефтеперерабатывающие мощности страны достигнут 6,4 млн б/с к 2030 г. и 7,7 млн б/с к 2040 г.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым ростом на 985 000 баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,8 млн баррелей (прогноз +1,8 млн), запасы дистиллятов упали на 0,49 млн баррелей (прогноз —0,79 млн). Импорт нефти вырос на 102 000 б/с.

Статистику можно расценить как нейтральную, поскольку снижение запасов нефти более чем компенсируется ростом запасов бензина. Сегодня в 18:30 МСК ждем официальных данных от EIA.