К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,34% до 3415,20 п., а РТС корректировался на 0,11% до 1456,20 п. В первые минуты торгов отечественные индексы попытались синхронно расти, но к середине дня индекс МосБиржи ушёл в минус. Как мы отмечали в утреннем обзоре, попытки роста ближе к историческим максимумам вновь наталкиваются на распродажи. И всё это происходит на фоне продолжающегося роста котировок нефти. Впрочем, если оценивать динамику внешних площадок, то в Европе и США рынки также склонны к консолидации.

В России самый сильный рост демонстрирует финансовый сектор (+0,6%). Бумаги TCS Group, как и ожидалось, вошли в состав стандартного индекса MSCI Russia. Предполагается, что приток инвестиций в бумаги группы из пассивных фондов может составить до $200 млн. Расписки дорожали на 2,0%. Аналогичные надежды толкают вверх бумаги OZON Holdings (+4,2%), но до их вероятного включения в MSCI Russia ещё очень далеко. «АЛРОСА» (+0,6%) сообщила о росте продаж алмазно-бриллиантовой продукции в январе на 6,17% до $430 млн.

В секторе нефти и газа преимущественно пессимизм, хотя нефть продолжает дорожать. Однако накануне в США аналогичный сектор оказался самым слабым и инвесторы действуют схожим образом. Дешевеют также акции «Газпрома», которые неплохо смотрелись в последние дни. Однако погода в Европе стала налаживаться. В Берлине уже —3 градуса, хотя в Дрездене всё ещё —9 градусов. Активность на рынке средняя. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 44 млрд рублей к середине дня.



