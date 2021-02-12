Сегодня состоится первое в этом году заседание ЦБ, на котором, как ожидает большинство участников рынка и аналитиков, ключевая ставка будет сохранена на уровне 4,25%. Настрой регулятора также отразил А. Заботкин, который в недавнем интервью РБК подтвердил нейтральную позицию ЦБ по этому вопросу, указав, что: (1) об ужесточении ДКП речи не идет, а (2) целесообразность дополнительного смягчения ДКП менее очевидна.

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Кроме того, усилилась неопределенность в части геополитических рисков, которая, прежде всего, отражается в курсе рубля. По нашим оценкам, отклонение текущего курса от равновесного составляет ~10%, что обусловлено ожиданием жестких санкций (см. наш обзор от 11 февраля). И даже если они не будут введены в ближайшие месяцы, их вероятность не снизится до нуля, поэтому лишь некоторая часть потенциала для укрепления рубля может реализоваться, что, тем не менее, снимет часть проинфляционного давления.

Среди долгосрочных дезинфляционных факторов, которые должны начать преобладать в среднесрочной перспективе, стоит отметить сохранение слабости потребительского спроса, несмотря на ожидаемое нами восстановление экономики. Кроме того, даже с формальным окончанием коронакризиса, население, возможно, продолжит сберегать больше по мотиву предосторожности, что также может оказать сдерживающее влияние на динамику инфляции.

Неопределенность относительно перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики в этом году сохраняется, хотя мы полагаем, что небольшой потенциал для этого существует, но вряд ли он будет реализован в ближайшие месяцы. Отметим, что ЦБ планировал публиковать прогнозную траекторию ставки с 2021 г., но, судя по осторожным комментариям А. Заботкина, раскрытие ожиданий регулятора может быть отложено на более поздний срок.