В американском штате Техас, фактически, объявлена чрезвычайная ситуация. Обильные осадки на фоне низкой температуры привели к остановке почти половины мощности ветряных электростанций. Впрочем, похожая погода наблюдается от cеверо-запада до центральных штатов страны. Цены на природный газ в США демонстрируют рост более чем на 4,5% в утренние часы понедельника.

Плюс к погодным условиям можно говорить о влиянии новостей с Ближнего востока. Саудовская Аравия заявляет о перехвате очередного беспилотника со взрывчатыми веществами из Йемена, который направлялся в глубь саудовской территории. Естественно, что комбинация новостей физического рынка и геополитики позволяет не обращать внимание на дальнейший рост буровой активности. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 7 штук до 306 единиц. Тем не менее, рост продолжается в течение многих дней с единственной осечкой на прошлой неделе, что накапливает перекупленность в активе.