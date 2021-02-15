Казалось, уже завершившееся ралли на рынке нефти в конце недели возобновилось с новой силой и продолжается сегодня с утра. Информационным поводом для роста почти на 2% сегодня стал рост напряженности на Ближнем Востоке. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая боевые действия в Йемене, в выходные сообщила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами, возможно, при содействии властей Ирана. Традиционно рост напряженности в регионе несет риски перебоев с поставками и вызывает кратковременный всплеск нефтяных цен.

Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,5 за баррель. Всплеск последних дней выглядит неустойчивым. Цены явно перегреты, и вопрос лишь в том, в какой момент тенденция развернется. Ближайшей технической целью выглядит отметка $65 за баррель Brent, которая еще месяц назад казалась недостижимой. Goldman Sachs ожидал эту отметку только летом 2021 г., и это была одна из самых оптимистичных оценок. На мой взгляд, нельзя сказать, что с того момента фундаментальная картина как-то кардинально поменялась в лучшую сторону.

Ключевыми драйверами остаются надежды на устойчивое восстановление спроса и сокращение добычи ОПЕК+. При этом МЭА, ОПЕК и EIA в этом месяце понизили прогноз по потреблению в 2021 г. Со стороны ОПЕК+ главной новостью, которая спровоцировала всплеск оптимизма, стало сообщение Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с в феврале-марте, о чем стало известно еще в первых числах января. С того момента рост составил почти $13 или около 25%. Велика вероятность, что до конца марта мы будем наблюдать охлаждение рынка и спуск цен к более взвешенным уровням в районе 55–58 за баррель.

Справедливости ради стоит отметить, что вице-премьер РФ Александр Новак в воскресенье заявил журналистам, что, по его мнению, низкая волатильность на рынке нефти в последние месяцы говорит о том, что рынок сбалансирован и цены, которые можно наблюдать сегодня, соответствуют рыночной ситуации. Хотя прогноз по средней цене в 2021 г. он дал достаточно осторожный — в диапазоне 45–60 за баррель Brent.

Пятничные данные Baker Hughes показали очередной рост буровой активности в США. Число активных нефтяных буровых установок в США и Канаде составило 306 шт. (+7 уст.) и 101 шт. (+6 уст.) соответственно. Число активных газовых установок в обеих странах сократилось на 3 уст. Такая динамика все больше увеличивает риски навеса предложения американской нефти во II полугодии 2021 г. Текущие цены на WTI, которые превышают $55 за баррель на горизонте года, позволяют сланцевикам хеджировать поставки по комфортным ценам и увеличить инвестиции в разработку новых скважин.

Колумнист Reuters Джон Кемп отмечает, что в последнее десятилетие рост цен на Brent выше $57 за баррель обычно поддерживал активную экспансию сланцевых производителей, которые забирали себе весь прирост мирового потребления. По его мнению, для ОПЕК+ сейчас наступил переломный момент. Если они в очередной раз не смогут скоординировать плавное увеличение добычи, чтобы ограничить рост цен, то могут вновь начать терять долю рынка.

В предыдущие периоды с 2011 по 2014 гг. и с 2017 по 2019 гг. ОПЕК, а затем и ОПЕК+ не смогли вовремя умерить аппетиты и ослабить повышательное давление на цены. Оба раза ОПЕК настаивала на том, что необходимости увеличивать добычу не было. В результате цены резко росли, фьючерсынй рынок Brent переходил в состояние устойчивой бэквордации, и с задержкой 12–18 месяцев расцветала сланцевая добыча в США. В марте-апреле перед ОПЕК+ вновь встанет вопрос об увеличении добычи, и мы сможем увидеть, как поступят нефтепроизводители на этот раз.

Сегодня на биржевых площадках в США выходной. Торги нефтяными фьючерсами на бирже CME пройдут в укороченном режиме.



