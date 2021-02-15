Заседание ЦБ не преподнесло сюрпризов. Риски в экономике не позволяют снизить ключевую ставку в ближайшее время. Пик инфляции, по прогнозам регулятора, придется на февраль-март, инфляционные ожидания не заякорены. ИПЦ в январе достиг 5,2% г/г, а инфляционные ожидания населения — 10,5%. Сохранение ставки (альтернативой считалось только ее снижение на 25 б.п.) стало закономерным.

Падать будем быстро и жестко

Мы ожидаемо не увидели прогнозов курса рубля, спроса на государственные долговые бумаги, хотя был отмечен текущий рост доходности ОФЗ, а также прогнозов изменения объемов предоставляемой финансовой системе ликвидности.

Не прозвучало прямых намеков на изменение процентной ставки в 2021 году. Однако отмечен будущий переход к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) в развитых экономиках в условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики. На наш взгляд, это может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в России, что является умеренно жестким сигналом ЦБ.

Этот тезис усиливается констатацией того, что в реальном выражении ценовые условия кредитования смягчились. То есть дополнительного стимулирования экономики путем смягчения ДКП (снижения ставки) может не потребоваться в обозримой перспективе. Напомним, что нижняя граница диапазона нейтральной ключевой ставки — 5%. По тем прогнозам, которые давал ЦБ летом 2020 года, переход к ней вероятен во второй половине трехлетнего периода. Тогда же было обозначено снижение номинальной нейтральной ключевой ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%. Данная цель была подтверждена и на заседании 12 февраля, более того, по прогнозам ЦБ, показатель будет консолидироваться вблизи этого значения в 2022-2023 годах.

Не только в доллар. Как собрать сбалансированный валютный портфель

Для рынка важно заявление о том, что потенциал снижения ключевой ставки исчерпан. Это означает, что доходности ОФЗ могут вырасти, а индекс RGBI, соответственно, снизиться. RGBI уже через два часа после объявления ключевой ставки он снизился на 8 б.п., продолжив тенденцию, наметившуюся еще в ноябре. Это не является важным фактором ценообразования на валютном рынке, но все же может оказать определенное давление на рубль, ограничить темпы укрепления отечественной валюты, которые усилились в период ралли нефтяных цен.

Участники фондового рынка восприняли комментарии ЦБ в целом нейтрально. С одной стороны, отсутствие потенциала снижения ставки ограничит кредитование, с другой — реальные ставки в экономике (с учетом инфляции) и так уходят глубже в отрицательную зону, смягчая кредитные условия. Это улучшает инвестиционный климат. Вместе с тем может наметиться определенный отток капитала из российских, в том числе корпоративных, облигаций вследствие отсутствия потенциала снижения ставки.

Ученье - свет, а лузеров тьма. Восемь правил для начинающего инвестора

Из комментариев ЦБ, непосредственно не относящихся к его политике, отметим, что продажи сложных структурных продуктов могут быть ограничены. Уже сейчас банкам рекомендовано прекратить их продажу неквалифицированным инвесторам. Это стало сигналом к тому, что ЦБ намерен ограничивать доступ широкого круга населения к спекулятивным инвестиционным продуктам. Это должно снизить для частных инвесторов риски финансовых потерь, обусловленных недостаточной квалификацией, и повысить общее доверие к финансовому рынку.

Более осторожный (умеренно жесткий) тон комментариев ЦБ незначительно остудит фондовый и валютный рынок, но в долгосрочной перспективе даст больше пространства для монетарного маневра. Наиболее важным событием ближайших месяцев станет опорное заседание ЦБ 23 апреля. Публикация траектории процентной ставки, а также реализация прогнозов по инфляции позволят уточнить прогнозы роста экономики на текущий год.