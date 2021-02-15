Тон Набиуллиной незначительно остудит фондовый и валютный рынки
Заседание ЦБ не преподнесло сюрпризов. Риски в экономике не позволяют снизить ключевую ставку в ближайшее время. Пик инфляции, по прогнозам регулятора, придется на февраль-март, инфляционные ожидания не заякорены. ИПЦ в январе достиг 5,2% г/г, а инфляционные ожидания населения — 10,5%. Сохранение ставки (альтернативой считалось только ее снижение на 25 б.п.) стало закономерным.
Мы ожидаемо не увидели прогнозов курса рубля, спроса на государственные долговые бумаги, хотя был отмечен текущий рост доходности ОФЗ, а также прогнозов изменения объемов предоставляемой финансовой системе ликвидности.
Не прозвучало прямых намеков на изменение процентной ставки в 2021 году. Однако отмечен будущий переход к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) в развитых экономиках в условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики. На наш взгляд, это может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в России, что является умеренно жестким сигналом ЦБ.
Этот тезис усиливается констатацией того, что в реальном выражении ценовые условия кредитования смягчились. То есть дополнительного стимулирования экономики путем смягчения ДКП (снижения ставки) может не потребоваться в обозримой перспективе. Напомним, что нижняя граница диапазона нейтральной ключевой ставки — 5%. По тем прогнозам, которые давал ЦБ летом 2020 года, переход к ней вероятен во второй половине трехлетнего периода. Тогда же было обозначено снижение номинальной нейтральной ключевой ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%. Данная цель была подтверждена и на заседании 12 февраля, более того, по прогнозам ЦБ, показатель будет консолидироваться вблизи этого значения в 2022-2023 годах.
Для рынка важно заявление о том, что потенциал снижения ключевой ставки исчерпан. Это означает, что доходности ОФЗ могут вырасти, а индекс RGBI, соответственно, снизиться. RGBI уже через два часа после объявления ключевой ставки он снизился на 8 б.п., продолжив тенденцию, наметившуюся еще в ноябре. Это не является важным фактором ценообразования на валютном рынке, но все же может оказать определенное давление на рубль, ограничить темпы укрепления отечественной валюты, которые усилились в период ралли нефтяных цен.
Участники фондового рынка восприняли комментарии ЦБ в целом нейтрально. С одной стороны, отсутствие потенциала снижения ставки ограничит кредитование, с другой — реальные ставки в экономике (с учетом инфляции) и так уходят глубже в отрицательную зону, смягчая кредитные условия. Это улучшает инвестиционный климат. Вместе с тем может наметиться определенный отток капитала из российских, в том числе корпоративных, облигаций вследствие отсутствия потенциала снижения ставки.
Из комментариев ЦБ, непосредственно не относящихся к его политике, отметим, что продажи сложных структурных продуктов могут быть ограничены. Уже сейчас банкам рекомендовано прекратить их продажу неквалифицированным инвесторам. Это стало сигналом к тому, что ЦБ намерен ограничивать доступ широкого круга населения к спекулятивным инвестиционным продуктам. Это должно снизить для частных инвесторов риски финансовых потерь, обусловленных недостаточной квалификацией, и повысить общее доверие к финансовому рынку.
Более осторожный (умеренно жесткий) тон комментариев ЦБ незначительно остудит фондовый и валютный рынок, но в долгосрочной перспективе даст больше пространства для монетарного маневра. Наиболее важным событием ближайших месяцев станет опорное заседание ЦБ 23 апреля. Публикация траектории процентной ставки, а также реализация прогнозов по инфляции позволят уточнить прогнозы роста экономики на текущий год.
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