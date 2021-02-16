Мороз испытывает на прочность нефтяников США
В понедельник нефтяные цены подскочили на 2% в первые часы торгов и к закрытию сессии немного смягчили прирост. Ключевой темой начала недели стала экстремально холодная погода в Техасе, из-за чего американские добывающие и перерабатывающие предприятия были вынуждены приостановить работу. Добыча в крупнейшем сланцевом бассейне Permian, где добывается почти половина всей американской нефти, по данным Bloomberg, упала почти на 1 млн б/с.
СМИ сообщают о температуре от —18 до —22 градусов по Цельсию. Ожидается, что уже сегодня температура будет восстанавливаться к более привычным для этого региона уровням. Краткосрочный характер перебоев с поставками, подстегнувших цены на нефть в понедельник, говорит о вероятности отката от максимумов в ближайшие дни. В понедельник фьючерсы на Brent отметились на новых годовых максимумах $63,5 за баррель, а цены на американский сорт WTI впервые c января 2020 г. оказались выше $60 за баррель.
Нефтяное ралли продолжается уже не первый день и текущие высокие уровни выглядят неустойчивыми. Велика вероятность, что до конца марта мы будем наблюдать охлаждение рынка и спуск цен к более справедливым уровням в районе $55–58 за баррель Brent.
Высокие цены на нефть WTI в совокупности со стабильным ростом буровой активности создают риски избыточных поставок сланцевой нефти во II полугодии 2021 г. Кривая фьючерсов на WTI находится в глубокой бэквордации: контракты с поставкой через год торгуются на $5,5 ниже ближнего контракта по ценам около $54,5 за баррель. При таких ценах операционный денежный поток сланцевых компаний вполне позволяет компаниям нарастить инвестиции в разработку новых скважин.
Ранее представители нефтяных компаний, в основном, заявляли о намерении распределить свободный денежный поток между акционерами. Однако, в прошлом столь благоприятную конъюнктуру рынка сланцевики использовали для увеличения добычи, и в этот раз мы можем увидеть аналогичные действия. Экологические инициативы новой администрации президента могут оказать сдерживающее влияние на добычу, но пока не ясно, насколько они будут эффективны в этом вопросе.
Сегодня поздно вечером будут опубликованы данные по запасам нефти от Американского института нефти (API).
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