Обострение эпидемиологической обстановки продолжает отрицательно сказываться на динамике американской экономики в США. Экономика замедляется, но принятие очередного пакета фискальных стимулов и вакцинация остаются потенциальными драйверами продолжения восстановления. Кроме того, растут шансы на принятие дополнительных мер поддержки роста.

До конца зимы возможно замедление восстановления, но среднесрочные перспективы экономики остаются благоприятными.

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Сводный индекс LEI (Leading Economic Index от Conference Board) упал на 1,7% г/г в декабре, но снижение продолжает замедляться с пиковых значений апреля.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в январе опустился с максимального за два года уровня в 60,5 до 58,7, хотя консенсус закладывал снижение только до 60. Тем не менее показатель по-прежнему отражает достаточно уверенное положение промышленности, что подчеркивает его относительную устойчивость к новым волнам пандемии. Главным ее препятствием для восстановления в секторе стала нехватка рабочей силы из-за санитарных норм, а не падение спроса. Это сигнализирует о благоприятных перспективах, несмотря на общее замедление экономики.

Долгосрочные темпы найма вновь ухудшились и остаются глубоко на отрицательной территории. Накопленным итогом за 12 месяцев экономика США потеряла более 9 млн рабочих мест.

Индекс доверия потребителей от Conference Board в январе вырос с 87,1 до 89,3 при поддержке новых фискальных стимулов, несмотря на давление фактора пандемии. Показатели текущего момента ухудшились, особенно в части рынка труда. В то же время прогнозы улучшаются, что может быть связано с новыми мерами поддержки и перспективой вакцинации. Тем не менее показатели уверенности могут оставаться довольно волатильными в условиях сохраняющихся рисков новых волн пандемии, создающих угрозу главному драйверу экономического восстановления — потреблению.

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Таким образом, опережающие экономические индикаторы немного ухудшились, что свидетельствует о замедлении темпов восстановления после спада. Угроза новых волн эпидемии и отсутствие нового пакета стимулов долго создавали давление на настроения американцев, но новые фискальные стимулы и вакцинация способны обеспечить возвращение позитивной динамики.



