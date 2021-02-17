Получив неожиданные и мощные стимулы к изменению после разрушительной пандемии Covid-19, многие экономические процессы оказались на грани структурных изменений, развитие которых нам предстоит наблюдать не один год. Причина проста: пандемия в отличие от финансовых кризисов имеет иную природу – сродни природным катаклизмам, она не подорвала эффективности финансовых институтов и устоявшихся доверительных связей в бизнес сообществе, но привнесла новые поведенческие практики и изменила правила игры во многих отраслях.

Наученные горьким опытом предыдущих кризисов, центральные банки и правительства по всему миру прибегли к беспрецедентным стимулам, способным весьма быстро изменить экономический и политический ландшафт до неузнаваемости. Однако даже стремительная вакцинация большинства населения в максимально сжатые сроки уже не вернет мир к "доковидной нормальности". Для этого есть как минимум три предпосылки, каждая из которых неразрывно связана с двумя другими.

Перестройка производственных цепочек на фоне изменения модели роста Китая

Экономическая конфронтация между США и Китаем уже никого не удивляет, однако она может пойти по новому направлению. И причина здесь не новые тарифы или торговые ограничения со стороны США, а смена стратегического курса самого Китая. Переориентация на внутренний спрос, улучшение экологических стандартов производства, большая открытость рынков капитала и сохранение звания "производственной фабрики" для остального мира стали приоритетами новой модели роста Китая до 2030 года.

Объединение трудно сочетаемых элементов в одном центре роста может стать поводам для бегства инвесторов из других регионов, в первую очередь, из США и Европы.

"План спасения Америки" обещает рост выше ожиданий

Ускорение инфляционных процессов из-за роста издержек производителей

Во-первых, рост конкуренции в сфере технологий между крупными макрорегионами США-Китай-Европа может завершиться пассивной формой "деглобализации" производственных цепочек и привести к увеличению стоимости инноваций. Это длительный и трудно измеримый процесс, но в рамках изменения стратегии Китая он может получить толчок к развитию.

Во-вторых, не менее значимым, но при этом более быстрым, может стать процесс принудительного "импортозамещения" производств в целях повышения производственной безопасности регионов на случай повторения пандемии или похожих катаклизмов. Перебои поставок промежуточной или конечной продукции и рост стоимости транспортировки вследствие пандемии обозначили новые области для активной экономической политики, решением которой может стать отказ от внешних производителей в пользу внутренних.

В подобной ситуации инфляция издержек неизбежна вследствие снижения конкуренции производителей и роста стоимости трудовых ресурсов на локальных рынках.

Ценовой бум на рынках сырья и акций

Обилие свободных денежных ресурсов от мировых центральных банков и правительств, уверенность в быстром восстановлении спроса на энергоносители и металлы на этапе восстановления мировой экономики, дефицит продовольствия в некоторых регионах – все это формирует благоприятную почву для последующей положительной ценовой динамики на финансовых рынках.

Как следствие этих процессов — еще большее расслоение доходов населения, так как наименее защищенные слои будут вынуждены проедать пособия и сбережения, а также рост популистских настроений в обществе, предотвращающих сворачивание ранее предложенных стимулов.

Все это формирует порочный круг, поддерживать который будет намного дешевле, чем разорвать.

Необходимые, но не достаточные условия

Лучшего времени для занятия просторной ниши в этих процессах, чем на волне нового мирового цикла, России с ее богатой ресурсной базой не найти. Поэтому мы смотрим на 2021 год с его внутриполитическими и экономическими амбициями как весьма удачный момент для низкого старта.

Речь не только о сырьевой составляющей, но и доступных бюджетных ресурсах и приоритетах финансово-экономического блока в области трансформации промышленной (развитие гражданских технологий, импортозамещение и т.д.) и социальной сфере (адресная социальная помощь).

Однако это лишь необходимые, но не достаточные условия: серьезным подспорьем должны стать снижение доли госсектора в экономике, долгосрочная налоговая поддержка частной производственной и инновационной инициативы, создание благоприятной инвестиционной среды для иностранного капитала.



