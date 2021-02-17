Цены на нефть Brent удерживаются выше 63 долл./барр., в фокусе ситуация со срывом добычи в США из-за аномальных холодов. Тем не менее, особо сильного импульса к росту не наблюдается. Мы считаем текущую ситуацию краткосрочной и ожидаем восстановления добычи по мере нормализации погодных условий — уже к началу марта. Также опасаемся, что высокие цены на нефть могут спровоцировать ОПЕК+ на большее высвобождение предложения нефти с апреля. Альянс обсудит это 4 марта. Сегодня в фокусе данные от API, завтра — от Минэнерго США.

Нефть Brent ожидаем сегодня в зоне 63-64 долл./барр.