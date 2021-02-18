Нефть пока не может успокоиться, поскольку каждый день появляются поводы для сохранения ралли. Естественно, что перекупленность на графиках уже колоссальная. Согласно данным API, на неделе до 12 февраля коммерческие запасы нефти в США упали на 5,8 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,9 млн бар., а дистиллятов упали на 3,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 3,4 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,2 млн бар. и сокращение дистиллятов на 2,2 млн бар.

В целом, рынок получил то, что ждал, хотя и в более радикальных цифрах. Аномальная погода в США приводит к аномальным решениям и доказательству ненадёжности США в качестве энергетического гаранта. Власти Техаса наложили запрет на экспорт природного газа, поскольку сам штат испытывает дефицит поставок. Естественно, такое решение взбесило Мексику, да и самих американских поставщиков. Впрочем, выбора у них может не оказаться. По данным Refinitiv Eikon, добыча газа в Техасе упала почти на 70%.

Природа оказала влияние и на СПГ-индустрию, что, кстати, можно выставить в качестве довода неприятелям «Северного потока 2». Согласно заявлению Cheniere Energy, компания была вынуждена приостановить работу своего СПГ-завода в порту Корпус-Кристи и это далеко не единичный случай. Общее производство природного газа в США упало на 19% из-за природных аномалий.

Цены на природный газ в США подскочили за неделю более чем на 10%. В целом, для добывающей отрасли холодная погода не является чем-то неожиданным, но холода привели к резкому скачку потребления электроэнергии для обогрева домов. Плюс к этому обледенение и снегопады остановили половину ветряных электростанций, которые предоставляют до 23% электричества в Техасе.

Естественно, что дефицит электроэнергии сказался и на промышленных потребителях. Ещё неделю назад графики нефти указывали на сильную перекупленность и могли стимулировать открытие коротких позиций. Соответственно, упорный рост текущей недели явился для «медведей» уже рыночной аномалией. Улучшение погоды в южных штатах США ожидается на выходных. Соответственно, на следующей неделе может начаться восстановление работы нефтегазовой отрасли с последующим давлением на котировки нефти.