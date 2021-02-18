Нефтяные цены в среду в очередной раз обновили вершины. Ситуация с аномальными морозами в Техасе продолжает усугубляться. Bloomberg сообщает, что уже более 40% американской добычи оказалось приостановлено из-за технологических проблем, связанных с эксплуатацией добывающих и транспортировочных мощностей нефтяной индустрии в условиях нехарактерных для региона температур. Ключевой проблемой для индустрии остаются перебои с электроэнергией.

При этом стоит отметить, что Bloomberg ссылается на анонимные источники в отрасли, а не на официальные данные или какие-то обоснованные расчеты. Reuters приводит аналитические оценки Rystad energy и Wood Mackenzie, которые оценивают потери добычи гораздо скромнее – на уровне 1–1,2 млн б/с или около 10% от американской добычи.

В целом скачок нефти выглядит спекулятивным. Теоретически, падение добычи в США должно подстегнуть опережающий рост эталонного сорта WTI, что приводит к сужению дисконта к Brent. Но этого не происходит, спред между Brent и WTI остается на уровне выше $3.

Подсчеты Reuters говорят о том, что нефтепереработка тоже заморожена в объеме до 4 млн б/с. Это должно скомпенсировать выпадение добычи. По факту, на физическом рынке США может наблюдаться дефицит нефтепродуктов, но не нефти. При этом падение потребления топлива за счет снижения трафика и приостановки предприятий располагает к тому, что сильного отложенного спроса при потеплении мы можем и не увидеть. Это склоняет к мысли о том, что нынешний подъем котировок является спекулятивным, и достигнутые уровни не смогут удерживаться долго.

Тем не менее, фьючерсы на Brent сегодня с утра достигают $65 за баррель. Близость к круглой отметке и краткосрочный характер перебоев добычи в США располагают к осторожному взгляду на инструмент. При этом стоит отметить, что взгляд на нефть был скептическим еще тогда, когда цены были на $10 ниже, но котировки продолжают расти. В такой ситуации можно отметить высокий уровень перегретости рынка и ожидать технических сигналов, которые намекнули бы на перелом тренда.

В среду министр нефти Индии призвал ОПЕК+ ослабить ограничения на добычу. По его словам, слишком высокие цены становятся пагубны для спроса в стране. Третий по величине импортер нефти в мире удовлетворяет 84% потребности в топливе за счет закупок нефти из других стран. Розничные цены на бензин на внутреннем рынке Индии достигли рекордных максимумов из-за недавнего скачка нефтяных цен. Предварительные данные по отраслевым продажам показывают, что в первую неделю февраля спрос на бензин и дизельное топливо в Индии ощутимо снизился.

«Рост цен на сырую нефть в течение последних нескольких недель наносит ущерб хрупкому восстановлению мировой экономики из-за значительного сокращения спроса, которое может даже отражать влияние COVID-19 на его начальных стадиях», — заявил индийский чиновник.

Действительно, в условиях столь высоких цен члены ОПЕК+ могут всерьез задуматься о том, чтобы пересмотреть планы по увеличению добычи. По крайней мере, на неофициальном уровне мы можем увидеть снижение дисциплины в исполнении квот, особенно это касается традиционных нарушителей, таких как Ирак и Нигерия. Источники Reuters в ОПЕК+ сообщают о том, что Саудовская Аравия вряд ли будет продлять добровольные сокращения в апреле. Очередная встреча ОПЕК+ ожидается в первых числах марта.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей по сравнению с прогнозируемыми 2,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,9 млн баррелей (прогноз +1,4 млн), запасы дистиллятов упали на 3,5 млн баррелей (прогноз —1,6 млн). Импорт нефти вырос на 26 000 б/с.

Статистика оказалась позитивной, и сегодня с утра она поддерживает растущую динамику фьючерсов. Сегодня 19:00 МСК будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США.