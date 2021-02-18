Подорожавшая на фоне погодных аномалий в США нефть, придала дополнительный импульс акциям из сектора энергетических компаний. Ниже на графике видно, что с самого начала коронавирусного обвала в прошлом году акции энергетиков заметно отставали от цены на чёрное золото, разрыв сохраняется и сейчас, а значит, есть потенциал для его ликвидации.

Фонд на акции энергетических компаний XLE получил огромные притоки средств инвесторов после новостей о регистрации вакцины Pfizer-BioNTech. Объём активов под управлением фонда вырос до уровня октября 2018 года и составил почти 19 млрд долл. В конце прошлого года началась опережающая динамика XLE относительно широкого рынка – индекса S&P 500 (см. второй график ниже).

В пользу Exxon играет более высокая дивидендная доходность (7% против 5,8% у Chevron), компания сохранила дивидендные выплаты, несмотря на рекордный годовой убыток (свыше 22 млрд долл.). Кроме того, ExxonMobil ведёт переговоры с крупными фондами-активистами, обсуждает кадровые перестановки и способы повышения маржинальности.

В последние годы ExxonMobil превосходила Chevron по доходности на акционерный капитал (ROCE), однако в 2020 году Chevron резко вырвался вперёд, у Exxon же показатель продолжил падение. Относительная долговая нагрузка Exxon подскочила из-за падения EBITDA ниже нуля, а у Chevron EBITDA осталась в плюсе по итогам прошедшего года.

Тем не менее, опережающая доходность акции XOM против CVX, очевидно, говорит о том, что рынок ставит на разрешение трудностей, хотя такие системные проблемы быстро урегулировать не получится. Как минимум тактическое преимущество бумагам Exxon обеспечено.