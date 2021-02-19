В среду по нефтяным котировкам стартовала коррекция, которая назревала с начала недели. До четверга цены на нефть Brent уверенно росли четыре дня подряд, поддерживаемые перебоями добычи в США из-за аномальных холодов.

В четверг в отдельных частях штата Техас было восстановлено электричество, но пока основная часть пострадавших предприятий остается в состоянии анабиоза. Из-за непогоды было закрыто, по разным оценкам, от 10 до 40% американской добычи и около 20% нефтеперерабатывающих мощностей. По мере восстановления производства коррекция цен может продолжиться.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) подтвердила снижение запасов на прошлой неделе, причем масштабы сокращения оказались выше, чем предполагали данные от API. Запасы нефти сократились на 7,3 млн баррелей против оценки API в 5,8 млн. Сокращение произошло за счет снижения добычи на 0,2 млн б/с до 10,8 млн б/с, а также скачка экспорта на внушительные 1,2 млн б/с.

Запасы бензина выросли на 0,7 млн (прогноз +1,4 млн), запасы дистиллятов снизилиcь на 3,42 млн (прогноз —1,6 млн). Загрузка НПЗ незначительно выросла с 83% до 83,1%.

Позитивные данные по запасам нефти от EIA обеспечили ценам очень ограниченную поддержку и не смогли переломить негативный внутридневной тренд. По итогам сессии фьючерсы Brent опустились ниже $64 за баррель и сегодня с утра продолжают снижение. Причин для возобновления роста не наблюдаю, первой целью коррекции может стать отметка $60 за баррель.

В ближайшие недели фокус внимания может постепенно переключиться на ОПЕК+ и параметры сделки посла марта 2021 г. Согласно действующим условиям, уровень сокращений в марте составит 7,05 млн б/с и еще 1 млн б/с добровольно сократит Саудовская Аравия. В условиях сильного роста цен и более интенсивного, чем ожидалось ранее, сокращения мировых запасов добровольные сокращения, скорее всего, будут отменены. Насколько увеличится совокупная добыча ОПЕК+ и как быстро это произойдет — основная интрига грядущей встречи альянса. Видеоконференция участников сделки запланирована на 4 марта.