После расплывчатых рассуждений руководства Банка России о возврате к нейтральной монетарной политике в ближайшие годы, сегодня, наконец, мы получили более конкретное заявление от Э. Набиуллиной.

Все вверх и вверх. Как будет расти ключевая ставка в 2021 году

С одной стороны, это хорошо, но, похоже "паровоз уже уехал", инфляция набирает обороты, сейчас 5.4% при ключевой ставке 4.25. Доходности по ОФЗ немного притормозили после проведенных аукционов, аналитики ВТБ даже объявили о развороте, но потом снова пошли вверх, сейчас по 10-летним ОФЗ 6.66%.

Похоже, что к концу марта уровень инфляции у нас может перевалить за 6%, гарантий, что к концу года инфляция вернется к 4%, никаких нет. А если это новая инфляционная реальность, что будет делать ЦБ?

Придется догонять, повышать ставку резко и болезненно, как это сделали в Турции. Но у нас осенью выборы, избирателей нельзя нервировать, они и так обнищали и готовы по любому поводу выходить на улицу. Поэтому Э. Набиуллина права – ставку повысят один раз, совсем чуть-чуть и только после выборов.