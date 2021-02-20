Нефтяные котировки завершили неделю закономерной коррекцией после скачка к годовым максимумам. Морозы в Техасе, из-за которых с 15 февраля оказалось приостановлено до 4 млн б/с добычи и нефтепереработки, постепенно отступают, и предприятия уже готовятся возобновить работу в обычном режиме. Фьючерсы на Brent могут продолжить спуск в район психологического уровня $60 за баррель, после чего возможен отскок. При этом возобновления восходящего тренда не ожидается, поскольку позитивные драйверы уже в цене, и перспективы увеличения добычи ОПЕК+ в апреле не дают поводов для продолжения ралли.

Встреча ОПЕК+, на которой нефтепроизводители обсудят параметры сделки после окончания I квартала, запланирована на 4 марта.

Данные Baker Hughes в пятницу впервые после 12-недельной серии роста показали сокращение буровой активности в США. Число активных нефтяных установок сократилось на 1 шт. до 305 шт. При этом число газовых установок выросло на 1 шт., так что в результате совокупное число буровых осталось на уровне предыдущей недели.

Данные Baker Hughes актуальны на 19 февраля и уже учитывают эффект от перебоев в работе Техасских предприятий. Поэтому говорить о развороте растущей тенденции пока рано. К тому же, какого-то выраженного замедления по еженедельным данным не наблюдается.

Ранее на этой неделе Управление энергетической информации США (EIA) представило ежемесячный прогноз по буровой активности. По оценке ведомства, добыча на крупнейших сланцевых месторождениях в следующем месяце снизится на 77 000 б/с. Снижение ожидается почти на всех ключевых участках. Отдача от каждой новой скважины сократится на 25 б/с.

Число пробуренных, но незавершенных скважин (DUC) в январе снизилось на 159 шт. до 7 177 шт. Последний раз такие уровни наблюдались в конце 2018 г. В 2020 г. пиковое значение 8 187 шт. было достигнуто в июне, когда на фоне сильного падения спроса на нефть из-за COVID-19 американские нефтяники предпочитали оставлять скважины незавершенными и, по сути, хранить нефть в земле. Запас скважин DUC поддерживал американскую добычу на протяжении II полугодия 2020 г. на фоне низкого уровня буровой активности.

Сегодня фьючерсы на нефть на биржах ICE и CME не проводятся. Активность торгов фьючерсами Brent на Московской бирже может быть низкой.