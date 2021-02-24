С начала недели нефтяные фьючерсы восстанавливаются после коррекции на 4,5% от максимумов. Во вторник контракты Brent в очередной раз обновили годовой максимум и обозначили новый рекорд на отметке $66,8 за баррель.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API, которая ощутимо отличалась от прогнозов. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 5,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 66 000 баррелей (прогноз —3,1 млн), запасы дистиллятов упали на 4,5 млн баррелей (прогноз —3,7 млн). Импорт нефти упал на 521 000 б/с.

Статистика оказалась негативной. Несмотря на ожидаемое снижение из-за перебоев, связанных с аномальными холодами в Техасе, предварительные данные показывают рост запасов нефти. Это говорит о том, что удар по нефтепереработке оказался сильнее, чем удар по добыче. Таким образом, вместо ожидаемого дефицита на рынке может наблюдаться избыток нефти. Сегодня 18:30 МСК будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США, которые уточнят статистические показатели.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра демонстрируют снижение после отчета API. В условиях сдержанной статистики из США на прошлой неделе, возможного увеличения добычи ОПЕК+ и перспектив восстановления иранского экспорта взгляд на нефть умеренно негативный.