Интересно наблюдать за рынком, который меняет свои настроения из-за твита одного человека. В выходные рынок криптовалют окрасился в красный, и спусковым крючком к этому снова послужили высказывания Илона Маска. Видимо, изменение отношения крупных фондов и инвесторов к оценке компании Tesla заставило немного скорректировать его взгляды на перспективы криптовалют. Теперь уже это "была безрассудная инвестиция" и "биткоин и эфир переоценены", да и вообще, это — решение компании, и, возможно, не самое лучшее.

Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение

Bitcoin устанавливает новый рекорд каждый день. Когда это закончится? резко было воспринято рынком как толчок для роста с локальных минимумов.

Но проблемы компании Tether и обеспечения их стейблкоина никуда не делись, более того, пока рынком остался незамеченным тот факт, что требования к компании, которые предъявлены в рамках закрытия дела, включают в себя, в том числе, обширный перечень раскрытия информации по активам компании.

Это рано или поздно приведет к необходимости отчитываться о наличии обеспечения под их главным активом.

Только не Bitcoin. Какие токены могут защитить от финансовых потерь

Основной вопрос в том, что же делать дальше тем, кто купил Bitcoin по $58 тыс или до сих пор не купил, но хотел бы диверсифицировать свой портфель с помощью криптоактивов.

Текущее состояние рынка вполне укладывается в размеры здоровой коррекции для бычьего тренда, более того, с учетом наличия огромного количества стоп-лоссов ритейл трейдеров в районе $40-45тыс за 1 Bitcoin, ожидаю, что коррекция продолжится в область $38-43 тыс.

Здесь можно будет заново переоценить состояние рынка и позиции крупных игроков, от чего, безусловно, будет зависеть будущая динамика движения.

На данный момент вход в длинную позицию сеткой сделок в районе $38-43 тыс со стоп-лоссами ниже $38 тыс выглядит интересной спекулятивной идеей.

В случае отскока из данного диапазона и продолжения роста, вероятно, мы увидим новые максимумы по первой криптовалюте. Напоминаю о разумном подходе к риску инвестирования в высоковолатильные активы: не стоит выделять слишком большую долю общего инвестиционного портфеля под это.