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2021
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Биткоин вернулся к отметке в $50 тысяч
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Стоимость биткоина в среду днем растет более чем на 10%, до 50,6 тысячи долларов после обвала за несколько дней на 23%, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему... ПРАЙМ, 24.02.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду днем растет более чем на 10%, до 50,6 тысячи долларов после обвала за несколько дней на 23%, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.40 мск рос в цене на 11,34% — до 50,683 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,5% — до 50,581 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58 352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44 892 доллара. Таким образом, падение с максимума составило 23%.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.
Ранее биткоину прогнозировали падение до $49 тысяч