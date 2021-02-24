МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду днем растет более чем на 10%, до 50,6 тысячи долларов после обвала за несколько дней на 23%, свидетельствуют данные торгов. Tesla заработала на биткоинах больше, чем на продажах электрокаров

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.40 мск рос в цене на 11,34% — до 50,683 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,5% — до 50,581 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58 352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44 892 доллара. Таким образом, падение с максимума составило 23%.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.

Ранее биткоину прогнозировали падение до $49 тысяч