Аппетит инвесторов к риску поддерживает цены на нефть
Вопреки ожиданиям, цены на нефть Brent снова вернулись к максимальным уровням с января 2020 г., отыгрывая намерения ФРС и далее сохранять денежную политику мягкой. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 1,3 млн барр., рост запасов бензинов на 12 тыс. барр. и падение запасов дистиллятов на 5 млн барр. Добыча нефти упала на 10% — до 9,7 млн барр./день, — следствие простоя во время аномальных холодов на прошлой неделе. Аппетит инвесторов к рисковым активам пока будет оказывать сырью поддержку, тем не менее, в фокусе заседание ОПЕК+ 3-4 марта. С учетом высоких цен на нефть альянс может изменить политику по квотам.
Наши ожидания по нефть Brent на сегодня — попытки удержать уровень 67 долл./барр.
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