Уходящий месяц ознаменовался заметным укреплением российской валюты. Так, курс доллара по отношению рублю опустился ниже отметки 74 руб./долл., а курс евро – ниже уровня 90 руб./евро.

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В свою очередь, повышению нефтяных котировок способствовали усилия ОПЕК+ по стабилизации рынка, добровольное сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки, коллапс в нефтяной отрасли США по причине аномальных холодов в Техасе, а также эскалация напряженности на Ближнем Востоке из-за атак йеменских повстанцев на объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Помимо этого, развертывание масштабных программ вакцинации в крупнейших странах создает базу для возвращения мировой экономики на рельсы роста в текущем году, что также способствовало росту цен на энергоносители и укреплению валют стран-экспортеров нефти и газа в феврале.

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Вместе с тем геополитические риски отошли в феврале на второй план, несмотря на усиление санкционной риторики в отношении России со стороны западных стран.

Однако к концу февраля все острее зазвучали угрозы новых рестрикций из-за предполагаемого отравления и последующего ареста Алексея Навального, а также в отношении проекта "Северный поток-2".

При этом, судя по последним заявлениям ряда российских должностных лиц, Россия не собирается идти на уступки в коллективных требованиях запада по освобождению Навального и готова ответить зеркальными контрмерами.

В этом свете можно ожидать дальнейшего возрастания напряженности в отношениях между Россией и западными странами, что может оказать давление на курс российского рубля.

Что касается перспектив нацвалюты в следующем месяце, общие фундаментальные условия для рубля пока выглядят довольно благоприятными. Так, по мере расширения программ вакцинации населения тема с пандемией будет утрачивать свое влияние на мировые рынки, что в свою очередь будет способствовать росту спроса на рисковые активы.

Помимо этого, сохранение ультрамягкой монетарной политики ведущими центральными банками, а также масштабные меры фискальной поддержки экономики США будут оставаться серьезным драйвером роста для глобальных рынков еще довольно долгое время.

При этом высокий аппетит к риску со стороны инвесторов будет поддерживать спрос и на российский рубль.

Вместе с тем нельзя исключать вероятности технической коррекции на мировых рынках. На текущий момент имеются признаки перегретости по широкому спектру активов (в частности, акции и сырье), и частичная фиксация прибыли инвесторами может повлечь за собой снижение цен рисковых инструментов и некоторое ослабление рубля. Например, смена настроений на рынках может произойти по факту принятия нового пакета стимулов в США.

Среди ожидаемых событий следующего месяца необходимо отметить намеченное на 4 марта заседание ОПЕК+, на котором будет рассматриваться вопрос о квотах на добычу нефти в апреле. По некоторым сведениям, между Россией и Саудовской Аравией вновь возникли серьезные разногласия. Так, наша страна выступает за постепенное увеличение объемов добычи, учитывая довольно комфортный текущий уровень цен на нефть.

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Если же квоты будут смягчены, нефтяные цены могут скорректироваться, что в свою очередь негативным образом отразится и на курсе российского рубля. Вместе с тем не следует забывать о стабилизационном действии механизма бюджетного правила, в рамках которого Минфин России осуществляет валютные интервенции для сглаживания колебаний курса нацвалюты из-за изменений нефтяных цен.

Еще одним важным событием марта станет саммит ЕС (25-26 марта), на котором запланировано специальное заседание, посвященное политике по отношению к России. По некоторым сведениям, в настоящий момент в ЕС обсуждаются введение персональных рестрикций применительно к узкому кругу лиц, тогда как экономические санкции пока не рассматриваются.

Если все ограничится именно таким сценарием, то влияние санкционных рисков на российский рубль не будет значительным.

С учетом вышесказанного и при отсутствии новых внешних шоков, мы ожидаем, что в марте курс рубля будет колебаться в диапазоне 72,5-75,0 руб. за доллар США и 88,5-91,5 руб. за евро.



