Нефть ждет заседания ОПЕК+
Импульс к росту цен на нефть ослаб, ближайший фьючерс ушел заметно ниже 65 долларов за баррель. На первый план в преддверии встречи ОПЕК+ на этой неделе вышли риски высвобождения дополнительного объема предложения нефти на рынке. Мы, как и ранее, считаем, что фундаментально обоснованная цена Brent ниже — 55 долларов за баррель. Ждем дальнейшего снижения навеса спекулятивной премии в ожидании действий ОПЕК+ и в отсутствие новых идей для роста, а также явно недостаточно активного темпа восстановления спроса на энергоносители. Полагаем, что сегодня Brent будет консолидироваться в зоне 62-63 доллара за баррель.
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