Во вторник нефтяные цены продолжали развивать коррекционное движение и достигали двухнедельных минимумов. Давление на котировки оказывает перспектива увеличения добычи странами ОПЕК+, которые встретятся в этот четверг в формате видеоконференции для обсуждения квот после 1 апреля. По предварительным данным, альянс может увеличить добычу на 1,5 млн б/с, из которых 1 млн б/с приходится на добровольные сокращения Саудовской Аравии.

Во вторник прошло заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), который призван сформировать экспертное заключение перед министерской встречей. По информации Reuters, члены альянса по-прежнему достаточно осторожно смотрят на рыночную ситуацию, хотя и рассчитывают на устойчивое восстановление спроса в 2021 г. По мнению специалистов, нефтяное ралли в предыдущий месяц было вызвано активностью игроков на финансовом рынке, а не качественными изменениями на рынке физических поставок нефти и топлива. Такой посыл позволяет рассчитывать, что резкого увеличения добычи в апреле может не произойти и ОПЕК+ будет наращивать производство постепенно.

Фьючерсы на Brent сегодня торгуются около $63 за баррель. Потенциал для снижения еще остается. Поддержкой может выступить зона $60–60,5 за баррель Brent.

Добыча нефти и газового конденсата в России в феврале снизилась с 10,16 до 10,1 млн б/с, согласно расчетам Reuters, основанным на официальных данных Минэнерго. Несмотря на возможность увеличить добычу, которую Россия получила в рамках договоренностей ОПЕК+, страна не смогла восстановить часть тех скважин, которые были экстренно закрыты в 2020 г. В том числе, проблемой стала холодная погода в Западной Сибири, затруднившая работу.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,4 млн баррелей по сравнению с прогнозируемыми 0,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 0,7 млн баррелей. Запасы бензина упали на 9,9 млн баррелей (прогноз —2,3 млн), запасы дистиллятов упали на 9,1 млн баррелей (прогноз —3 млн). Импорт нефти вырос на 631 000 б/с.

Статистика оказалась смешанной, поскольку рост запасов нефти компенсируется падением запасов нефтепродуктов. Нефтяные котировки после публикации выросли. Сегодня в 18:30 МСК будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США.