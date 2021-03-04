Страны ОПЕК+ неизбежно увеличат добычу нефти
В данный момент, когда я пишу этот текст, еще не известно к какому решению придут страны участницы соглашений ОПЕК+. С понедельника на рынке ходили самые различные и противоречивые слухи. То «надежные источники» сообщают, что решено увеличить добычу на 1.6 млн. б/с, то другие не менее надежные источники сообщили, что разговор идет вообще о дополнительном сокращении добычи нефти.
Цены на нефтяные фьючерсы метались в диапазоне 62-65 долларов за баррель, от планки к планке. В среду пришла информация, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не пришел к согласию по поводу дальнейших действий. Окончательное решение вопроса за министрами, а скорее за руководителями государств, участниц ОПЕК+.
Очевидно, что сейчас цены находятся на очень хороших уровнях, чтобы увеличить добычу нефти. Для Саудовской Аравии самое благоприятное время отказаться от добровольного сокращения добычи на 1 млн барр. Думаю, что это точно произойдет, скорее всего, в апреле.
Другие страны, например Россия, еще в декабре хотели увеличить добычу нефти, значит, сейчас нет оснований этого не делать. Таким образом, страны ОПЕК+ неизбежно увеличат добычу нефти, возможно на 1.5 млн б/с. Цена вопроса — 5-7% падения цен на фьючерсном рынке.
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