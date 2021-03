Члены ОПЕК+ продлили действующие сокращения добычи, в том числе сохраняются добровольные сокращения Саудовской Аравии. Закономерной реакцией стал всплеск котировок, хотя обновление максимумов все же выглядит избыточным.

Колумнист Reuters Джон Кемп отмечает, что такое решение ОПЕК+ выглядит сюрпризом для финансового рынка нефти, который широко отслеживается аналитиками, но для физического рынка, где заключаются контракты на реальные поставки, оно может быть вполне логичным. По его информации, дефицит на рынке сейчас не ощущается в той мере, которая позволила бы увеличить объем предложения.

В то же время в четверг саудовский министр энергетики достаточно уверенно и недвусмысленно обозначил свое мнение, что экспансии сланцевой нефти уже не будет. «Drill, baby, drill is gone for ever», — цитирует министра Bloomberg. Возможно, это повлияло на саудовскую позицию даже больше, чем текущее состояние рынка нефти.

Подобное мышление было характерно для альянса и раньше. В предыдущие периоды, с 2011 по 2014 и с 2017 по 2019, ОПЕК, а затем и ОПЕК+, не смогли вовремя умерить аппетиты и ослабить повышательное давление на цены. Оба раза ОПЕК настаивала на том, что необходимости увеличивать добычу не было. В результате цены резко росли, фьючерсный рынок Brent переходил в состояние устойчивой бэквордации — и с задержкой 12–18 месяцев расцветала сланцевая добыча в США. Рост цен на Brent выше $57 за баррель обычно поддерживал активную экспансию сланцевых производителей, которые забирали себе весь прирост мирового потребления.

Сейчас сланцевики имеют возможность хеджировать поставки на год вперед по цене выше $58 за баррель WTI. Буровая активность стабильно растет 5 месяцев подряд. На мой взгляд, несмотря на экологические инициативы Байдена и курс сланцевых мэйджоров на высокий денежный поток для акционеров, во II полугодии 2021 г. американская добыча может вновь начать расширяться.

Возвращаясь к краткосрочной динамике нефти, можно отметить высокие риски снижения. Доллар США продолжает расти, а сентимент на мировых фондовых площадках ухудшается на фоне роста доходностей гособлигаций США. В такой ситуации котировкам нефти будет затруднительно поддерживать стабильный рост. В то же время нельзя не отметить вероятность короткого импульса в район психологической отметки $70 за баррель с перспективой разворота.