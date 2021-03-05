МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершающейся рабочей неделе продолжил демонстрировать высокую волатильность. Вначале он обновил максимумы: за неделю — 73,35 рубля к доллару и с сентября-2020 — 88,37 рубля к евро.

Однако затем доллар резко отскочил вверх — почти к 75 рублям, «нарисовав» недельный коридор шириной 1,65 рубля. Евро колебался на неделе в рамках 2,4 рубля на фоне ослабления евро на форексе с уровня более чем 1,21 доллара ниже 1,19 доллара.

Основным курсообразующим фактором для рубля была динамика нефтяных котировок, которые обновили максимум за 13 месяцев — выше отметки 69 долларов за баррель сорта Brent.

Это произошло благодаря неожиданному решению ОПЕК+, сохранившему квоты на добычу нефти для большинства игроков, хотя наблюдатели рассчитывали на ее рост как минимум на 500 тысяч баррелей в сутки.

Геополитический фактор на завершающейся неделе также показал свою значимость. Он обусловил взлет курса доллара и евро на 1 и 1,2 рубля, соответственно. Валюты взлетели в течение часа торгов на вечерней сессии четверга.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 20 копеек до уровня 74,4 рубля, евро — на 1,4 рубля до 88,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 5,1 тысячи против 4,85 тысячи неделей ранее.

ОПЕК+ VS САНКЦИИ

Рубль начал весну ростом против доллара и евро, отыгрывая повышение спроса на риск. К росту спроса на риск привели новости о пакете помощи экономике США объемом 1,9 триллиона долларов.

После того, как палата представителей приняла его, президент Джозеф Байден призвал сенат к быстрым действиям. Демократы стремятся оформить пакет мер до 14 марта, когда должны истечь некоторые федеральные пособия по безработице.

Рынок нефти обновлял 13-месячные максимумы на ожиданиях его игроками заседания ОПЕК+, намеченного на 4 марта. Кроме того, медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Вакцинация от коронавируса остается одним из ключевых факторов восстановления экономики, а значит, и спроса на риск.

Появление некоторой определенности относительно санкций США и ЕС по «делу Навального», которые пока оказались достаточно мягкими и ограничились в основном персональными рестрикциями, также стало фактором роста рубля.

Вначале агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты могут во вторник ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Затем появились и официальные сообщения на санкционную тему. Так, Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Меры были введены против четырех граждан России за арест Навального.

США вслед за ЕС заявили о введении новых санкций — в их "чёрный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".

Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций и будут включать в себя экспортные и визовые ограничения.

Таким образом, западные санкции имеют точечный, а не системный характер, что не должно повлечь ощутимого экономического эффекта. При этом не повлияли на курс рубля и новости из США о введении в связи с санкциями из-за дела Навального запрета на предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США.

В середине недели отмечалась некоторая стабилизация курса рубля на фоне охлаждения глобального аппетита к риску.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль опять провел в зоне высокой волатильности, широко колеблясь против основных резервных валют. Поддержка приходила от дорожающей нефти.

Эксперты прогнозировали действия ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в апреле. Ожидалось ее фактическое увеличение в апреле на 1 миллион баррелей в сутки.

Предполагалось, что одна половина от этого количества придётся на частичное восстановление добровольного ограничения добычи нефти Саудовской Аравией, а другая — на остальной альянс.

Однако альянс неожиданно порадовал нефтяных «быков». Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч, а все остальные страны альянса сохранят добычу неизменной.

Таким образом, сокращение добычи ОПЕК+ в апреле составит 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольных обязательств Саудовской Аравии — 7,9 миллиона относительно уровней октября 2018 года (стартовой точки альянса).

Однако геополитика в очередной раз зарекомендовала себя как сильный фактор неопределенности. В последние полтора часа торгов четверга рубль резко отступил. Доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства Блумберг, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России. Однако в пятницу доллар отыграл часть этих потерь, а евро — все.

Таким образом, до введения конкретных системных санкций рубль лишь краткосрочно реагирует на их опасность, предпочитая среднесрочно смотреть на фундаментальные факторы.

Между тем, некоторое давление на рубль окажет решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 марта по 6 апреля 2021 года до 148,1 миллиарда рублей против 45,6 миллиарда рублей месяцем ранее.

Ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,7 миллиарда рублей против прежних 2,4 миллиарда рублей в день.

Впрочем, суммарные объемы спроса и размещения ОФЗ по итогам двух аукционов Минфина завершающейся недели составили более 193,06 и 104,13 миллиарда рублей. Это на 22% и 28% соответственно выше предыдущего аукционного дня, который был рекордным за последние почти четыре месяца.

Это дает некоторую надежду на возвращение нерезидентов на рынок рублевого долга.

Между тем, рубль остается существенно недооцененным относительно нефти, которая поднялась в цене выше 5 тысяч рублей — до максимума за несколько лет.

Это — фактор роста рубля, особенно, если долларовая цена нефти после бурного роста последнего времени (+24% с начала февраля) сильно не скорректируется вниз.