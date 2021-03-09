14-я встреча ОПЕК+ преподнесла нефтяному рынку сюрприз в виде принятого решения не увеличивать добычу в апреле 2021 года, несмотря на прогнозы по быстрому восстановлению мировой экономки и росту спроса на нефть и нефтепродукты. Рынок ожидал роста добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, складывающегося из отказа Саудовской Аравии от добровольного дополнительного сокращения на 1 млн баррелей в сутки и увеличения добычи всеми странами ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей.

Котировки отреагировали мгновенным ростом почти на 5%, достигнув уровня начала 2020 года.

Исключения для России и Казахстана, которые смогут нарастить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно, в итоге приведут в апреле к росту предложения на 150 тыс. баррелей в сутки.

Общее выполнение условий участниками соглашения на 103% обнадеживает и с большой долей вероятности страны и в дальнейшем будут соблюдать соглашение. Нигерия в январе смогла выполнить свои обязательства по дополнительным сокращениям из-за предыдущих перепоставок. Зато страны, недовыполнившие свои обязательства по сокращению получили отсрочку до июля 2021, что также добавит некоторые объемы нефти по сравнению с предыдущими расчетными.

Для Саудовской Аравии продление сокращения добычи в 1 млн баррелей в сутки (кроме возможных внешнеполитических выгод) становится выгодным, если цена в результате этого действия вырастет на тот же или больший процент. Сейчас дополнительное сокращение добычи – около 10%, из них цена отыграла 5% сразу, сейчас эта цифра приблизилась к 7%. Остальные страны находятся в еще более выгодном положении.

В результате решения ОПЕК+ в апреле-мае ожидается дефицит на рынке нефти. Одной из причин, по которой ОПЕК+ пошел на такое существенное сжатие предложения возможно является желание максимально сократить мировые накопленные запасы дешевой нефти (закупленные в том числе Китаем в период низких цен 2020 года). Запасы снижаются, но остаются все еще на повышенном уровне. При выбранной стратегии ОПЕК+ эти избыточные запасы могут уйти к середине – к концу года.

Фактор, который служил ограничением влияния действий ОПЕК+ на рынок, а именно возможность быстрого роста добычи сланцевой нефти в США при повышении цен, в настоящее время в игру не вступает. Добыча сланцевой нефти не спешит расти – если раньше при цене около 50 долларов за баррель нефти марки WTI мы видели резкий рост количества буровых установок и через 6-9 месяцев такой же резкий прирост добычи нефти, то сейчас картина другая. Возможным объяснением является то, что частные инвесторы пересмотрели свои требования к доходности на капитал в сторону повышения и наличием более интересных направлений вложения средств (та же возобновляемая энергетика).

Более дальние фьючерсные контракты, хоть и подтягиваются вслед за короткими, но остаются ниже. То есть рынок все еще верит, что переход на «рыночное» регулирование цен состоится. Пока разыгрывается классический сценарий олигополистического рынка с регулируемыми ценами. И как мы помним, рано или поздно такое регулирование заканчивалось и наступала коррекция.

На этой неделе цены на нефть могут протестировать уровень 70 долларов за баррель нефти марки Брент, хотя укрепляющийся доллар не даст ценам вырасти очень сильно. При цене выше 75 долларов за баррель может начаться замедление спроса.